Екатерина Сокирская (Пузикова) 27 сентября примет присягу адвоката

Сдавшая квалификационный экзамен Екатерина Пузикова ныне Сокирская 27 сентября примет присягу адвоката и затем будет внесена в реестр Палаты адвокатов Самарской области.
"Мой трудный жизненный опыт очень ярко показал мне, как важна для общества профессия адвоката, — считает Екатерина. — Я очень благодарна людям, которые защищали меня от незаконного преследования, особенно моему адвокату Василию Александровичу Гурко. Я многому у них научилась и рассчитываю также как они профессионально помогать людям. Пока хочу заниматься уголовными делами, а там как пойдет".
По словам Сокирской, она будет работать как индивидуал, сейчас подыскивает помещение для своего офиса.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!