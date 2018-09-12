Екатерина Сокирская (Пузикова) 27 сентября примет присягу адвоката

Сдавшая квалификационный экзамен Екатерина Пузикова ныне Сокирская 27 сентября примет присягу адвоката и затем будет внесена в реестр Палаты адвокатов Самарской области.

"Мой трудный жизненный опыт очень ярко показал мне, как важна для общества профессия адвоката, — считает Екатерина. — Я очень благодарна людям, которые защищали меня от незаконного преследования, особенно моему адвокату Василию Александровичу Гурко. Я многому у них научилась и рассчитываю также как они профессионально помогать людям. Пока хочу заниматься уголовными делами, а там как пойдет".

По словам Сокирской, она будет работать как индивидуал, сейчас подыскивает помещение для своего офиса.