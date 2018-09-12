16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В связи со строительством Фрунзенского моста изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов Екатерина Сокирская (Пузикова) 27 сентября примет присягу адвоката У 193 самарских школьников, отдыхавших в летних лагерях и санаториях, не зафиксировано оздоровительного эффекта На улице Ерошевского в Самаре до 2 октября вводится временное ограничение движения транспорта В самарские суды продолжают сыпаться иски к медицинским центрам

Общество

Екатерина Сокирская (Пузикова) 27 сентября примет присягу адвоката

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 124
Версия для печати

Сдавшая квалификационный экзамен Екатерина Пузикова ныне Сокирская 27 сентября примет присягу адвоката и затем будет внесена в реестр Палаты адвокатов Самарской области.

"Мой трудный жизненный опыт очень ярко показал мне, как важна для общества профессия адвоката, — считает Екатерина. — Я очень благодарна людям, которые защищали меня от незаконного преследования, особенно моему адвокату Василию Александровичу Гурко. Я многому у них научилась и рассчитываю также как они профессионально помогать людям. Пока хочу заниматься уголовными делами, а там как пойдет".

По словам Сокирской, она будет работать как индивидуал, сейчас подыскивает помещение для своего офиса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Дмитрий Миленин 27 августа 2018 20:02 В селе Торновое женщина самовольно снесла советский памятник

не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю

глеб ковалёв 15 августа 2018 08:53 На Московском шоссе и ул. Ново-Садовой установят 600 дорожных камер

и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!

Фото на сайте

Грандиозный концерт, посвященный Дню рождения Самары

Грандиозный концерт, посвященный Дню рождения Самары

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Фестиваль цветов "Цветущая Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30