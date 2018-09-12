По делу о картельном сговоре на обслуживание самарских больниц допросили руководителя ТФОМС

В Самарском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение громкого уголовного дела о картельном сговоре.

В среду, 12 сентября, суд Самарского района допросил в качестве свидетеля по делу о картельном сговоре директора ТФОМС (территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области) Виктора Мокшина.

Как рассказал Мокшин, он и его заместитель Владислав Романов узнали, что в соответствии с законом в общем доступе в интернете опубликовано техзадание, подготовленное к конкурсу на обслуживание самарских больниц, в частности, речь шла о ремонте оборудования. Компания, которая бы выиграла конкурс, в течение нескольких лет обеспечивала ремонт медицинского оборудования и получала за это государственные деньги — выплаты от ТФОМС.

Но, как говорит Виктор Мокшин, ему и Владиславу Романову показалось, что техническое задание составлено неверно. Подозрительным было то, что в техзадании указывалось, что запчасти, которые будут поставляться для выходящего из строя оборудования, должны быть оригинальными — то есть тех компаний, которые производили само оборудование. Но, как говорит Виктор Мокшин, оригинальные детали очень дорого стоят (речь идет о миллионах рублей), в то время как можно купить более дешевые аналоги. Дешевые аналоги, по признанию директора ТФОМС, иногда бывают менее эффективны, чем оригинальные, но, поскольку речь идет о миллионах рублей, иногда более рационально, по его мнению, использовать аналоги.

"Мы посчитали, что конкурсное задание сдерживает условия конкурентной среды, — рассказал Виктор Мокшин. — Это свое мнение мы выразили в письме в Минздрав".

Ответа, по словам Виктора Мокшина, он не видел. А через пару месяцев узнал, что конкурс выиграла фирма Сергея Шатило.

Напомним, на скамье подсудимых оказались семь человек: владелец ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергей Шатило, сотрудники частных фирм и больницы им. Середавина, чиновники минздрава. Им вменяют ограничение конкуренции, коммерческий подкуп, а госслужащим — превышение должностных полномочий.

10 мая 2016 г. прошел открытый аукцион в электронной форме, к которому были допущены ООО "СМТ" и ООО "Медсимвол". Победила фирма "СМТ" Сергея Шатило. На аукционе начальная общая цена контракта была опущена более чем на 109 млн руб., что составило 2,5%. Затем победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Однако, несмотря на понижение общей стоимости выставленного на аукцион заказа, стоимость работ осталась прежней, не снизилась.

14 июля ООО "ЦЭХ-Здоровье" (директор Алексей Рогачев) добровольно сообщило антимонопольному органу об участии в соглашении, ограничивающем конкуренцию.

Кроме того, Сергей Шатило является фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. он незаконно сбыл в перинатальный центр ("СОКБ") незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб. и в больницу им. Пирогова — стоимостью свыше 74 млн рублей. Кроме того, в "Пироговку" поставили незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями общей стоимостью свыше 38 млн рублей.

Помимо этого, арбитражный суд уже признал, что "СМТ" и Минздрав нарушили закон о конкуренции.

Также "СМТ" обязали вернуть в бюджет 25 млн руб. за срыв сроков по вводу "Клиники Сердца".