По делу о картельном сговоре на обслуживание самарских больниц допросили руководителя ТФОМС

В Самарском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение громкого уголовного дела о картельном сговоре.
В среду, 12 сентября, суд Самарского района допросил в качестве свидетеля по делу о картельном сговоре директора ТФОМС (территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области) Виктора Мокшина.
Как рассказал Мокшин, он и его заместитель Владислав Романов узнали, что в соответствии с законом в общем доступе в интернете опубликовано техзадание, подготовленное к конкурсу на обслуживание самарских больниц, в частности, речь шла о ремонте оборудования. Компания, которая бы выиграла конкурс, в течение нескольких лет обеспечивала ремонт медицинского оборудования и получала за это государственные деньги — выплаты от ТФОМС.
Но, как говорит Виктор Мокшин, ему и Владиславу Романову показалось, что техническое задание составлено неверно. Подозрительным было то, что в техзадании указывалось, что запчасти, которые будут поставляться для выходящего из строя оборудования, должны быть оригинальными — то есть тех компаний, которые производили само оборудование. Но, как говорит Виктор Мокшин, оригинальные детали очень дорого стоят (речь идет о миллионах рублей), в то время как можно купить более дешевые аналоги. Дешевые аналоги, по признанию директора ТФОМС, иногда бывают менее эффективны, чем оригинальные, но, поскольку речь идет о миллионах рублей, иногда более рационально, по его мнению, использовать аналоги.
"Мы посчитали, что конкурсное задание сдерживает условия конкурентной среды, — рассказал Виктор Мокшин. — Это свое мнение мы выразили в письме в Минздрав".
Ответа, по словам Виктора Мокшина, он не видел. А через пару месяцев узнал, что конкурс выиграла фирма Сергея Шатило.
Напомним, на скамье подсудимых оказались семь человек: владелец ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергей Шатило, сотрудники частных фирм и больницы им. Середавина, чиновники минздрава. Им вменяют ограничение конкуренции, коммерческий подкуп, а госслужащим — превышение должностных полномочий.
10 мая 2016 г. прошел открытый аукцион в электронной форме, к которому были допущены ООО "СМТ" и ООО "Медсимвол". Победила фирма "СМТ" Сергея Шатило. На аукционе начальная общая цена контракта была опущена более чем на 109 млн руб., что составило 2,5%. Затем победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Однако, несмотря на понижение общей стоимости выставленного на аукцион заказа, стоимость работ осталась прежней, не снизилась.
14 июля ООО "ЦЭХ-Здоровье" (директор Алексей Рогачев) добровольно сообщило антимонопольному органу об участии в соглашении, ограничивающем конкуренцию.
Кроме того, Сергей Шатило является фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. он незаконно сбыл в перинатальный центр ("СОКБ") незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб. и в больницу им. Пирогова — стоимостью свыше 74 млн рублей. Кроме того, в "Пироговку" поставили незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями общей стоимостью свыше 38 млн рублей.
Помимо этого, арбитражный суд уже признал, что "СМТ" и Минздрав нарушили закон о конкуренции.
Также "СМТ" обязали вернуть в бюджет 25 млн руб. за срыв сроков по вводу "Клиники Сердца".
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.