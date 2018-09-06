Геннадий Гридасов на допросе в суде: "К Шатило не было никаких претензий"

В четверг, 6 сентября, в Самарском райсуде Самары в рамках дела владельца компании "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило дал показания врио министра здравоохранения области Геннадий Гридасов, выступавший в роли свидетеля и являвшийся начальником подсудимых Альберта Наварсадяна и Максима Колобова.

Глава минздрава поведал о трудностях и проблемах регионального здравоохранения и сообщил суду, что область является лидером в стране по развитию частно-государственного партнерства в медицине. По его словам, у истоков этой работы стоит подсудимый Альберт Навасардян — до недавнего времени замминистра здравоохранения. Он инициировал и руководил разработкой 27 проектов в этой сфере, 13 из которых уже реализованы.

Максима Колобова — руководителя управления организации обеспечения медицинской техникой областного минздрава свидетель охарактеризовал как педантичного и грамотного руководителя, скрупулезно относящегося к своим обязанностям, имеющего в подчинении 125 сотрудников.

Также Гридасов положительно отозвался и о главном подсудимом — Сергее Шатило: "К нему не было никаких претензий при реализации многочисленных инновационных проектов с участием его фирмы".

По его словам, до сих пор заключенный контракт на обслуживание дорогостоящей медтехники исполняется, благодаря чему лечебные учреждения работают без перебоев.

Министр оказался знаком и с заявителем по делу — директором ООО "ЦЭХ-Здоровье" Алексеем Рогачевым. Как пояснил Гридасов, тот одно время руководил железнодорожной больницей и параллельно имел связи с бизнесом. Из больницы был уволен в результате какого-то финансового инцидента. Якобы, будучи "чиновным врачом", Рогачев и к высокопоставленному свидетелю обращался с предложением своих услуг.

Также в заседании были допрошены работники управления организации торгов и юрист больницы им. Середавина. Государственный обвинитель интересовался, оказывалось ли на них давление в принятии решения об отстранении фирмы Рогачева от участия в аукционе и заключении госконтракта именно с фирмой Шатило. Также обвинение пыталось выяснить, кто принимал участие в подготовке технического задания к аукциону, чтобы доказать сговор между чиновниками и бизнесменами.

Напомним, на скамье подсудимых оказались семь человек: владелец ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергей Шатило, сотрудники частных фирм и больницы им. Середавина, чиновники минздрава. Им вменяют ограничение конкуренции, коммерческий подкуп, а госслужащим - превышение должностных полномочий.

10 мая 2016 г. прошел открытый аукцион в электронной форме, к которому были допущены ООО "СМТ" и ООО "Медсимвол". Победила фирма "СМТ" Сергея Шатило. На аукционе начальная общая цена контракта была опущена более чем на 109 млн руб., что составило 2,5%. Затем победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Однако, несмотря на понижение общей стоимости выставленного на аукцион заказа, стоимость работ оказалась прежней, не сниженной.

14 июля ООО "ЦЭХ-Здоровье" (директор Алексей Рогачев) добровольно сообщило антимонопольному органу об участии в соглашении, ограничивающем конкуренцию.

Кроме того, Сергей Шатило является фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2015 и 2016 гг. он незаконно сбыл в перинатальный центр ("СОКБ") незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб. и в больницу им. Пирогова - стоимостью свыше 74 млн рублей. Кроме того, в "Пироговку" поставили незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями общей стоимостью свыше 38 млн рублей.

В итоге представители больницы заявили, что поставленное оборудование не соответствует по качеству условиям и техническим требованиям муниципального контракта и нормативной документации. С этими доводами согласился и суд.