Альберт Навасардян настаивает на разъяснении предъявленного обвинения

В Самарском райсуде продолжается рассмотрение "дела Шатило". На прошлой неделе планировалось заслушать показания подсудимого - бывшего заместителя регионального министра здравоохранения Альберта Навасардяна, однако судебное следствие было отложено из-за болезни одной из подсудимых.

Напомним, на скамье подсудимых семеро: владелец ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) Сергея Шатило, сотрудники частных фирм и больницы им. Середавина, чиновники минздрава. Им вменяют ограничение конкуренции, коммерческий подкуп, а госслужащим - превышение должностных полномочий.

"Я уже недели две назад обратился к заместителю прокурора области с жалобой на то, что государственный обвинитель отказался дать мне разъяснения по поводу предъявленного мне обвинения, - сообщил корреспонденту Волга Ньюс Альберт Навасардян. - Однако до сих пор мое право знать, в чем меня обвиняют, не восстановлено".

По его словам, ему вменяют в вину то, что прямо предписано федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В статье 38 говорится: "4. Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют следующие функции и полномочия: … 6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Эти консультации, проводившиеся на стадии планирования, гособвинение называет превышением должностных полномочий?!" - пожимает плечами Навасардян.

Однако ранее Арбитражный суд все-таки усмотрел нарушение закона в действиях экс-чиновника.

Напомним, 10 мая 2016 г. прошел открытый аукцион в электронной форме, к которому были допущены ООО "СМТ" и ООО "Медсимвол". Победила фирма "СМТ" Сергея Шатило.

На аукционе начальная общая цена контракта была опущена более чем на 109 млн руб., что составило 2,5%. Затем победитель заключил договоры с медучреждениями области на выполнение работ на сумму 768 млн рублей. Эти работы, наряду со стоимостью запчастей, входили в общую стоимость госконтракта. Однако, несмотря на понижение общей стоимости выставленного на аукцион заказа, стоимость работ оказалась прежней, не сниженной.

25 мая региональное следственное управление Следственного комитета после проведения проверки возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "СМТ" и самарского минздрава по п. "а" ч. 2 ст. 204 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий).

А 14 июля ООО "ЦЭХ-Здоровье" (директор Алексей Рогачев) добровольно сообщило антимонопольному органу о заключении и участии в соглашении, ограничивающем конкуренцию. Следом и УФАС возбудило дело против ряда фирм и министерства, результатом которого стали огромные штрафы.

Рогачев участвовал в оперативных мероприятиях, проведенных в рамках доследственной проверки, - он осуществлял аудиозапись беседы с Альбертом Навасардяном. Распечатка разговора на 50 листах легла в основу обвинения экс-чиновнику. В этой беседе правоохранители усмотрели доказательства преступных деяний.

Опираясь на добытые УФАС и СУ СКР материалы, арбитраж признал решение УФАС правомерным. Однако истцы обжаловали выводы суда. Эти апелляционные жалобы планируется рассмотреть в августе.