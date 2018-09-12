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В Самаре обсуждали проблемы приемных семей и семей с детьми-инвалидами

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, в ВЦ "Экспо-Волга" прошли пленарные дискуссии в рамках федерального проекта "Крепкая семья" и Православной выставки-ярмарки "Благословенная Самара". Мероприятие было организовано совместно с Самарской епархией по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия.

В обсуждениях участвовали представители органов исполнительной и законодательной власти, сотрудники государственных реабилитационных учреждений, представители общественных организаций и семей Самарской области.

Тема одной дискуссии - "Организация работы с приемными семьями в Самарской области". Обсуждали вопросы оказания педагогической и психологической помощи семьям, взявшим на воспитание детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы диспансеризации и обучения таких детей, а также опыт работы общественных организаций приемных семей губернии.

"Сегодня здесь собрались настоящие друзья и коллеги, которые хотят сделать для самарских семей как можно больше хорошего, - говорит председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, региональный координатор федерального проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина. - Согласитесь, самое важное для человека - это здоровье и благополучие его семьи и детей. Мы ждем честных и открытых выступлений, нам очень важно отразить все ваши предложения и в нормативно-правовой базе, и в реализации органами исполнительной власти".
Первая приемная семья появилась в Самарской области в 1994 году, а сейчас их больше двух тысяч, в них воспитывается более трех тысяч детей. "И тем не менее у родителей есть вопросы, например, по взаимодействию с педагогами образовательных учреждений, по диспансеризации, - рассказывает Марина Сидухина. -  Поэтому сегодня на площадке работают члены Ассоциации приемных семей, отделения которой есть во всех районах губернии".

Тема второй дискуссии - "Комплексная реабилитация детей-инвалидов, оказание услуг ранней помощи". Обсуждали вопросы адаптивной физкультуры и спорта, опыт работы реабилитационных центров региона, проблемы инклюзивного образования и т.д.

"Есть медицинская, психолого-педагогическая, социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, но мы зачастую забываем об адаптивной физкультуре и спорте, - считает Марина Сидухина. - Будем говорить о реабилитации, организации отдыха и оздоровления таких детей, искать новые формы работы. Например, в Тольятти есть "группы передышки", где родители очень тяжелых детей, например, с ДЦП могут на два-три часа оставить своих ребят под присмотром педагогов и медиков".
Проект "Крепкая семья" направлен на поддержку приемных детей, детей-сирот, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова особо подчеркнула, что в рамках работы православной выставки организаторам удалось собрать множество специалистов, способных обсуждать любые проблемы.

"Ведь настоящая крепкая семья создается трудом, но мы можем помочь этим семьям преодолевать трудности, - уверена Светлана Полдамасова. - Мы все хотим, чтобы наши приемные семьи и семьи, воспитывающие деток с особенностями, были здоровы и счастливы. Все наши предложения и замечания мы передадим в органы законодательной и исполнительной власти. Работа наших секций длится один день, а работа проекта "Крепкая семья" будет идти постоянно".

Настоятель прихода храма в честь Трех Святителей в Самаре, протоиерей отец Алексий (Гладун) пожелал всем участникам мероприятия спокойствия, любви и мира и отметил: "Мы рады, что наша православная выставка помогает решать не только духовные вопросы, но и обсуждать и решать социальные вопросы. И надеюсь, что сегодняшняя встреча принесет добрые плоды".

В рамках выставки-ярмарки "Благословенная Самара"14 сентября, в пятницу, состоится еще одна панельная дискуссия "Православные святыни Самарского края" с участием представителей большинства муниципалитетов губернии.

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