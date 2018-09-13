Дмитрия Сазонова, подозреваемого в коррупции, уволили из Росгвардии

Арестованный за получение взятки замначальника самарского Управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
"Уволен вчера со службы по отрицательным мотивам, - уточнил Александр Хинштейн. - Сам он пытался уйти "по-хорошему", за что активно ратовали его друзья-покровители".
Напомним, 25 июля стало известно, что Дмитрия Сазонова при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской с поличным задержали сотрудники ФСБ.
По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получил от гражданина взятку 100 тыс. руб. (а всего на общую сумму 400 тыс. руб.) за способствование "непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности".
26 июля Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.