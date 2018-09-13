Дмитрия Сазонова, подозреваемого в коррупции, уволили из Росгвардии

Арестованный за получение взятки замначальника самарского Управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен. Об этом сообщил депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

"Уволен вчера со службы по отрицательным мотивам, - уточнил Александр Хинштейн. - Сам он пытался уйти "по-хорошему", за что активно ратовали его друзья-покровители".

Напомним, 25 июля стало известно, что Дмитрия Сазонова при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской с поличным задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получил от гражданина взятку 100 тыс. руб. (а всего на общую сумму 400 тыс. руб.) за способствование "непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности".

26 июля Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца.