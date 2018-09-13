Уголовное дело на Реналя Мязитова возбудили за сделку по покупке территории бывшего завода клапанов

Александр Хинштейн, избранный 9 сентября 2018 г. депутатом Госдумы РФ от Самарской области, опубликовал в своем "Твиттере" постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего исполнительно директора СОФЖИ Реналя Мязитова.

Ранее информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Правда, от более подробных комментариев по делу в ведомстве отказались.

Согласно опубликованному Александром Хинштейном документу, причиной возбуждения дела стал договор, заключенный 28 сентября 2015 г. Реналем Мязитовым от лица СОФЖИ с ООО "ТОП-Строй". По этому договору фонд приобрел у компании земельный участок площадью 25,92 тыс. кв. м, находящийся в Самаре, в районе улиц Кутякова и Максима Горького, с 15 нежилыми строениями на нем. Отметим, это часть территории бывшего ОАО "Самарский завод клапанов".

Указанные объекты недвижимости были приобретены за 200 млн руб., при этом стоимость земельного участка составила 150 млн рублей. "Оценка стоимости вышеуказанного земельного участка на момент заключения договора не проводилась", — уточняется в постановлении о возбуждении дела.

В дальнейшем 6 октября 2015 г. было зарегистрировано право собственности СОФЖИ на этот участок, а 19 октября 2015 г. Реналь Мязитов заключил договор со специализированной организацией на оценку приобретенной земли. В итоге рыночная стоимость этой территории была оценена в 89,15 млн рублей.

Реналю Мязитову вменяют, что, несмотря на наличие достоверной информации о реальной стоимости купленной земли, он не предпринял никаких действий по изменению условий договора — "таким образом, действовал вопреки законным интересам СОФЖИ". Ущерб, причиненный его действиями, оценен в сумму "не менее" 60,8 млн рублей.

Напомним, Реналь Мязитов занимал должность исполнительного директора СОФЖИ с 2013 до 2017 года.

О ситуации с покупкой фондом бывшего завода клапанов резко отзывался глава региона Дмитрий Азаров во время своего послания к депутатам и жителям области в апреле 2018 года. "Земельный участок под заводом клапанов купили за 200 млн руб., а рыночная оценка показала, что стоимость этого участка — 89 млн рублей", — заявил тогда глава региона.

Как сообщалось ранее, эту территорию СОФЖИ приобрел на средства банковского займа.