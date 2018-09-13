Уголовное дело многодетного отца, поджегшего квартиру с женой и детьми, направили в суд

В Кинель-Черкасском районе завершено расследование уголовного дела неоднократно судимого 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве двух малолетних с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений; в покушении на убийство нескольких человек, а кроме того, в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 14 февраля 2018 г. в 22:00 начался пожар в квартире одноэтажного дома на ул. Специалистов в с. Лозовка Кинель-Черкасского района. В результате погибли двухлетний мальчик, а также четырехмесячные мальчик и девочка.

В квартире проживала семья с семью малолетними детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. По версии следствия, пьяный отец семейства поссорился с супругой из-за отсутствия денег и решил убить ее и детей. Он поджег вещи и убежал. В результате трое детей погибли, еще двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальных детей в момент пожара не было дома.

Теперь мать с четырьмя несовершеннолетними проживает в реабилитационном центре Самарской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.