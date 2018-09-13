Уголовное дело многодетного отца, поджегшего квартиру с женой и детьми, направили в суд

В Кинель-Черкасском районе завершено расследование уголовного дела неоднократно судимого 26-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве двух малолетних с особой жестокостью, общеопасным способом, из корыстных побуждений; в покушении на убийство нескольких человек, а кроме того, в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 14 февраля 2018 г. в 22:00 начался пожар в квартире одноэтажного дома на ул. Специалистов в с. Лозовка Кинель-Черкасского района. В результате погибли двухлетний мальчик, а также четырехмесячные мальчик и девочка.
В квартире проживала семья с семью малолетними детьми в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. По версии следствия, пьяный отец семейства поссорился с супругой из-за отсутствия денег и решил убить ее и детей. Он поджег вещи и убежал. В результате трое детей погибли, еще двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли покинуть квартиру соседи, остальных детей в момент пожара не было дома.
Теперь мать с четырьмя несовершеннолетними проживает в реабилитационном центре Самарской области.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
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