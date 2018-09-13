Житель Сызрани регистрировал мигрантов в сгоревшем доме

В Сызрани суд назначил мужчине штраф 100 тыс. руб. за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С марта по сентябрь 2017 г. местный житель ставил на учет иностранных граждан в жилом помещении по ул. Ватутина. Однако в этом здании никто не мог жить, поскольку оно сгорело в 2010 году.

Приговор в законную силу не вступил.