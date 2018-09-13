Гиорги Лория: "Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме"

Голкипер сборной Грузии Гиорги Лория, выступавший за "Крылья Советов" с 2015 года, покидает самарский клуб.

"Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю "Крылья" не по спортивному принципу. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу "Крылья Советов". Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось... Я очень привык к "Крыльям" и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за "Крылья", - приводит слова Лории официальный сайт клуба.