Гиорги Лория: "Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме"

Голкипер сборной Грузии Гиорги Лория, выступавший за "Крылья Советов" с 2015 года, покидает самарский клуб.
"Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю "Крылья" не по спортивному принципу. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу "Крылья Советов". Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось... Я очень привык к "Крыльям" и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за "Крылья", - приводит слова Лории официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))