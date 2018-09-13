В Сызрани пройдут соревнования первого этапа "Кубка России-Ростелеком" по фигурному катанию на коньках

15 сентября 2018 года в Ледовом дворце спорта "Сызрань-Арена" состоится официальное открытие соревнований первого этапа "Кубка России-Ростелеком" по фигурному катанию на коньках. В рамках кубка запланирован мастер-класс по фигурному катанию "Звездная дорожка" для юных спортсменов — участников соревнований. Мероприятие, организовано компанией "Ростелеком" совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России.

Мастер-класс проведет заслуженный тренер России, тренер-консультант сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках Виктор Кудрявцев — один из самых титулованных и заслуженных тренеров по фигурному катанию в России, тренер первого отечественного чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова. За время своей деятельности Виктор Николаевич подготовил несколько десятков фигуристов, победителей и призеров многочисленных соревнований.

Серия мастер-классов "Звездная дорожка" — совместный социальный проект ПАО "Ростелеком" и Федерации фигурного катания на коньках России. Программа стартовала в 2011 году в Саранске и за время ее существования участниками мастер-классов стали сотни учеников детско-юношеских спортивных школ во всех федеральных округах Российской Федерации. Самарская область принимала "Звездную дорожку" в 2014 году в областной столице, на этот раз именитые спортсмены приедут в Сызрань.

В этом году формат "Звездной дорожки" изменен — мастер-классы будут проводиться и для тренеров юных талантов.

Мастер-классы "Звездная дорожка" в Сызрани для детей пройдут 17 сентября в 12:45 и 18 сентября 2018 года в 11:30 по адресу: г. Сызрань, ул. Чапаева, 56.

Сбор представителей средств массовой информации на торжественное открытие назначен на 15 сентября в 15:00.

Контактное лицо: пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" Волжанская Наталия: +79198060284, n.volzhanskaya@volga.rt.ru.