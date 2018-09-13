В Сызрани пройдут соревнования первого этапа "Кубка России-Ростелеком" по фигурному катанию на коньках

15 сентября 2018 года в Ледовом дворце спорта "Сызрань-Арена" состоится официальное открытие соревнований первого этапа "Кубка России-Ростелеком" по фигурному катанию на коньках. В рамках кубка запланирован мастер-класс по фигурному катанию "Звездная дорожка" для юных спортсменов — участников соревнований. Мероприятие, организовано компанией "Ростелеком" совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России.
Мастер-класс проведет заслуженный тренер России, тренер-консультант сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках Виктор Кудрявцев — один из самых титулованных и заслуженных тренеров по фигурному катанию в России, тренер первого отечественного чемпиона мира в мужском одиночном катании Сергея Волкова. За время своей деятельности Виктор Николаевич подготовил несколько десятков фигуристов, победителей и призеров многочисленных соревнований.
Серия мастер-классов "Звездная дорожка" — совместный социальный проект ПАО "Ростелеком" и Федерации фигурного катания на коньках России. Программа стартовала в 2011 году в Саранске и за время ее существования участниками мастер-классов стали сотни учеников детско-юношеских спортивных школ во всех федеральных округах Российской Федерации. Самарская область принимала "Звездную дорожку" в 2014 году в областной столице, на этот раз именитые спортсмены приедут в Сызрань.
В этом году формат "Звездной дорожки" изменен — мастер-классы будут проводиться и для тренеров юных талантов.
Мастер-классы "Звездная дорожка" в Сызрани для детей пройдут 17 сентября в 12:45 и 18 сентября 2018 года в 11:30 по адресу: г. Сызрань, ул. Чапаева, 56.
Сбор представителей средств массовой информации на торжественное открытие назначен на 15 сентября в 15:00.
Контактное лицо: пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" Волжанская Наталия: +79198060284, n.volzhanskaya@volga.rt.ru.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.