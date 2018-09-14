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Экология Общество

В Тольятти пройдет межведомственное совещание по поводу неблагоприятной экологической обстановки

ТОЛЬЯТТИ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце августа жители Тольятти стали массово жаловаться на устойчивый запах гари, который несколько дней стоял в воздухе над городом. В городскую администрацию посыпались запросы, наиболее активные граждане даже разместили в интернете петицию со сбором подписей, указывая в качестве источника загрязнения выбросы химзаводов, находящихся в Северной промзоне.

Фото: Юлия Рубцова

Городские власти не могли не отреагировать, и сегодня, 14 сентября в 15:00 в конференц-зале администрации пройдет межведомственное совещание, посвященное неблагоприятной экологической обстановке в городе и многочисленным жалобам населения на загрязнение воздуха. В числе участников — глава города Сергей Анташев, специалисты управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти, представители природоохранной прокуратуры, руководство промышленных предприятий.

В преддверии совещания "Волга Ньюс" обратился за комментарием по этому поводу на ПАО "КуйбышевАзот" — одно из крупнейших тольяттинских предприятий, располагающихся промышленной зоне города. И вот какой ответ нам удалось получить.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, сложившимися на территории Тольятти наше предприятие разделяют озабоченность горожан качеством состояния атмосферного воздуха, — сообщает пресс-служба компании. — Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду на "КуйбышевАзоте" самым внимательным образом относятся к рекомендациям по выбору режимов работы производственной площадки. В период с 27 августа по 13 сентября 2018 года среднесуточные мощности целого ряда производств ПАО "КуйбышевАзот" были переведены в режим НМУ №2. В частности, цех производства аммиачной селитры (№3) был разгружен на 11,5%, азотной кислоты (цех №5) на 25,1%, котельная (цех №40) на 41,5%. При этом надо отметить, что в условиях НМУ 2-й степени согласно "Мероприятиям по регулированию выбросов в условиях НМУ" от 16.12.2014 г., на предприятии разгрузка производства обязательна на 10%".

Как отмечают на КуйбышевАзоте, среднесуточные мощности цехов по производству капролактама в период действия НМУ, были снижены на 9%, хотя их разгрузка мероприятиями в период неблагоприятных метеоусловий не носит обязательного характера. Что характерно, сделано это было по инициативе предприятия.

В рамках оперативного реагирования на изменяющиеся погодные условия между ПАО "КуйбышевАзот" и Тольяттинским филиалом "Приволжского управления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды" действует договор информирования о наступлении неблагоприятных метеоусловий. Данный договор дает производственным службам завода возможность оперативно принимать решения исходя из складывающейся экологической обстановки в городе.

"При сохранении неблагоприятных метеоусловий или возникновении их в дальнейшем, режим работы предприятия при пониженной загрузке действующих мощностей будет продолжен, а контроль за показателями атмосферного воздуха усилен, — комментируют на заводе. — Начиная с 25 августа 2018 года силами центральной заводской лаборатории в ежедневном режиме проводится исследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Превышений ПДК и загрязнения воздуха зафиксировано не было".

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