В Самаре недалеко от ТЦ "Русь на Волге" три студента до смерти избили пенсионера

В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по пр. Карла Маркса был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома.
По данным источника в правоохранительных органах, личности тех, кто нанес ему тяжелые травмы, уже установлены. Это три студента СамГТУ в возрасте 20-21 года.
Уголовное дело пока не возбуждено, силовики выясняют подробности произошедшего.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.