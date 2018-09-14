В Самаре недалеко от ТЦ "Русь на Волге" три студента до смерти избили пенсионера

В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по пр. Карла Маркса был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома.

По данным источника в правоохранительных органах, личности тех, кто нанес ему тяжелые травмы, уже установлены. Это три студента СамГТУ в возрасте 20-21 года. Уголовное дело пока не возбуждено, силовики выясняют подробности произошедшего.