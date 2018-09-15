В Тольятти выбрали лучших в Самарской области водителей автобусов

В Автограде прошел XVII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. С 12 по 14 сентября представители девяти команд из шести городов региона состязались между собой в теории и практике вождения общественного транспорта. В завершающий день соревнований стали известны имена победителей.

По уже сложившейся традиции лидерство в профессиональном мастерстве водителей одержали тольяттинцы. Они заняли первые места во всех испытаниях этого конкурса.

Конкурс проводится министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с Самарской областной организацией Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Как подчеркнул руководитель управления автомобильного и железнодорожного транспорта областного минтранса Александр Субботин, цель этого конкурса — популяризация профессии водитель и повышение ее авторитета: "Это и совершенствование профессионального мастерства, и создание дополнительных стимулов к повышению квалификации и закреплению водителей на предприятиях. Важно побудить водительский состав транспортных предприятий к высокой дисциплине, с тем, чтобы на лучших равнялись остальные. Ведь самое главное в этой работе — качественное обслуживание пассажиров и их безопасность".



В областном финале приняли участие девять команд (18 человек) из шести муниципальных образований Самарской области — Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Отрадного и Кинеля. Эти люди предварительно прошли отбор на местном уровне, заняв там первые места.

Испытания были организованы в два этапа. 12 сентября состоялся теоретический экзамен на знание правил дорожного движения на базе автошколы ЧПОУ "Региональная организация системы транспортного образования — Тольятти". В экзаменационных билетах было по 20 вопросов, которые нужно было решить в электронном виде на скорость.

В пятницу, 14 сентября, проходили соревнования по скоростному маневрированию, где среди участников резко выделялись тольяттинцы своим виртуозным мастерством лавирования. В качестве полигона для этого была выбрана площадь Речного вокзала. Здесь водители демонстрировали свои навыки вождения на скорости, управляя автобусами между препятствиями. Эти испытания проводились на автобусах ЛИАЗ, МАЗ, ПАЗ, Газель Next и Хендай Каунти.

Маневры стартовали после торжественного построения. Для приветствия участников приехали представители власти разных уровней. Среди них врио замначальника средневолжского межрегионального управления госавтодорнадзора начальник территориального отдела по Самарской области Евгений Живаев, начальник ОГИБДД УМВД по Тольятти Сергей Кокин, а также председатель Самарской организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Александр Москвитин.

Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов также приехал благословить тольяттинцев на успешные испытания. Он напомнил о том, что от профессионализма водителей зависит безопасность на дорогах и комфорт пассажиров. "Этот конкурс показывает, насколько они умеют это делать" — сообщил чиновник.

Александр Субботин передал приветствия от имени губернатора и министерства. Он напомнил, что этот областной конкурс проводится в регионе уже в семнадцатый раз, а его победители примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.

"Известно, что Самарская область регулярно занимает призовые места в состязаниях на уровне страны, где Тольятти всегда побеждает. В этом году федеральный конкурс получил статус международного" — сообщил Субботин.

Депутат Самарской губернской думы Александр Колычев напомнил, что в ходе чемпионата мира, который проходил в Самаре, региональные транспортные компании участвовали в перевозках спортсменов и болельщиков. "Водители показали прекрасные результаты работы, отличную выучку, профессионализм и организованность. В результате хорошо проведенной работы представители АТП Самары и Тольятти удостоены благодарности от областного правительства. Получение таких заслуг является свидетельством того, что муниципальный транспорт жив и будет работать в дальнейшем. Немалую роль в том, что труд водителей получает высокую оценку, играют такие конкурсы. Ведь задача этих состязаний — повышать мастерство, чтобы штат был укомплектован профессионалами, а также и развивать работу транспортной системы. И что самое важное — повысить престиж водительской профессии, показав всем, что общественный транспорт имеет будущее" — заявил Колычев.

Александр Субботин. "Тольятти уже не первый раз выбран в качестве площадки для проведения этого конкурса, поскольку тольяттинцы традиционно занимают лидирующие местаОтмечу, что Тольятти побеждает, т. к. на тольяттинском транспортном предприятии создана коллектив, который представляет собой хорошую большую команду, где занимаются профессиональной подготовкой водительского состава, где на высоком уровне рабочая дисциплина".

Даже в получившем международный статус конкурсе в С-Петербурге, который прошел в середине августа, тольяттинские ребята заняли первое место в командном зачете. Также первое (Павел Лябаев) и второе (Денис Карих) в личном зачете на автобусах большой вместимости (порядка 100 человек) заняли Павел Лябаев и Денис Карих соответственно.

В данном конкурсе по маневрированию тольяттинские две команды от АТП3 состязались на автобусах ЛИАЗ (Лябаев занял первое место, Александр Суржин второе) и МАЗ (Кирилл Рыков первое, Денис Карих второе). На автобусах ПАЗ первое место взял Николай Хохлов из ООО "ЖД-сервис", а второе Вадим Бараев (МУП "СПАТП"). Лучшими газелистами оказались Тимур Якупов и Евгений Сухачев из ООО "Спринтер". Дмитрий Тыкарев из ООО "Логистика сервис" стал первым в личном зачете на Хендай Каунти.

Отметим, что в первом этапе состязаний на знание правил дорожного движения лучший результат (20 вопросов за 30 секунд) показал Денис Карих, а второй (31 секунда) Павел Лябаев.

Директор АТП3 Александр Абрамов, комментируя итоги конкурса, подчеркнул, что профессионализм водителей это залог безопасности на дорогах, и, соответственно, гарантия сохранения жизни и здоровья как пассажиров, так и пешеходов. "Мы отслеживаем статистику предприятия по показателям аварийности на дорогах. Отмечу, что с каждым годом результаты наших водителей улучшаются" — заявил он.