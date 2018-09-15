На самарской трассе произошло смертельное ДТП с КамАЗом и двумя KIA

На 93-м км автодороги Самара – Бугуруслан 15 сентября произошло смертельное ДТП с грузовиком и двумя KIA, по информации ГУ МВД по Самарской области.
Происшествие зарегистрировано в 13:40. Водитель КамАЗа двигался в сторону Отрадного, когда легковушка, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество и врезалась в него. От удара грузовой автомобиль изменил направление и столкнулся со встречным KIA.
В ДТП погибли водитель и пассажир первой иномарки. Водитель второй легковушки доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.