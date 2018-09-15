На самарской трассе произошло смертельное ДТП с КамАЗом и двумя KIA

На 93-м км автодороги Самара – Бугуруслан 15 сентября произошло смертельное ДТП с грузовиком и двумя KIA, по информации ГУ МВД по Самарской области.

Происшествие зарегистрировано в 13:40. Водитель КамАЗа двигался в сторону Отрадного, когда легковушка, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество и врезалась в него. От удара грузовой автомобиль изменил направление и столкнулся со встречным KIA.

В ДТП погибли водитель и пассажир первой иномарки. Водитель второй легковушки доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.