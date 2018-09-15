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Молодежная политика Общество

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 сентября, в Самаре прошла всероссийская акция "Парад студенчества". Под флагами родных университетов собралось более 2,5 тысячи первокурсников — ребята прошли торжественным маршем по городским улицам, приняли участие в телемосте с Москвой и на всю страну произнесли клятву студента.

Фото: Андрей Савельев

Формирование праздничной колонны началось у главного корпуса Самарского университета. Яркие, стильные юноши и девушки оживленно беседовали между собой, фотографировались и разучивали звонкие кричалки. "Кто мы? СамГУПС! "Железка" рулит", — кричат студенты-железнодорожники. "Это наш СГИК!", — вторят им ребята из института культуры". Их студенческая жизнь началась всего две недели назад, но первокурсники уже смело строят планы.

17-летний Глеб Кузнецов мечтает стать нейрохирургом. "Поступить в медицинский университет было достаточно сложно, но я усиленно готовился, в итоге сдал ЕГЭ по химии на 98, по биологии на 73 балла, - говорит студент. - Я считаю, что мой вуз один из самых престижных в Поволжье, отсюда выпускаются талантливые врачи и успешные ученые".   

"Свое будущее я связываю с разработкой перспективных компьютерных программ. Особенно интересно было бы поработать на российскую "оборонку", — делится студент Самарского университета Сергей Селицкий. - Университет — это  наша дорога в будущее, здесь мы учимся терпению, трудолюбию, закладываем основу своей карьеры".

Студент из Пакистана Верад Ахмед свой вуз выбрал не сразу. "С начала я хотел учиться в Московском авиационном институте, но потом узнал, что вуз авиационного профиля есть и в Самаре. Приехал сюда в январе подучить русский язык, познакомился с ребятами. Они и убедили меня, что в Самаре образование ничуть не хуже, чем в российской столице", — говорит юноша.

Собравшись в большую колонну, первокурсники двинулись вглубь студенческого кампуса, к праздничной сцене. С началом учебы ребят поздравили ректоры и проректоры их вузов. "Всероссийский парад студентов объединяет талантливую молодежь, которая делает первые шаги в высшем образовании. Здесь ребята чувствуют студенческое братство, единство мыслей и эмоций, ощущают себя частью одной большой страны", - сказал ректор Самарского университета Евгений Шахматов. В торжественной обстановке он наградил отличившихся в учебе и научной деятельности. К примеру, студент СамГУПС Максим Башаркин занял первое место в  областном конкурсе "Молодой ученый — 2018".  На суд жюри он представил работу о строительстве скоростного трамвая в Самаре. "Сегодня в городе планируется строительство магистрали "Центральная". Я предлагаю предусмотреть на этой магистрали трамвайную ветку скоростью 45-60 километров в час. Это будет менее затратная и экологичная альтернатива метрополитену", — говорит молодой человек.

После награждения первокурсники торжественно произнесли клятву студента. "Клянемся с достоинством нести звание студентов своей Alma mater… использовать полученные знания и опыт для укрепления могущества России. Клянемся!" — повторили ребята.

Кульминацией праздника стал всероссийский телемост, в котором приняло участие 47 городов, включая Самару.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

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