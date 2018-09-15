Самарские первокурсники присоединились к всероссийскому параду студенчества

В субботу, 15 сентября, в Самаре прошла всероссийская акция "Парад студенчества". Под флагами родных университетов собралось более 2,5 тысячи первокурсников — ребята прошли торжественным маршем по городским улицам, приняли участие в телемосте с Москвой и на всю страну произнесли клятву студента.

Формирование праздничной колонны началось у главного корпуса Самарского университета. Яркие, стильные юноши и девушки оживленно беседовали между собой, фотографировались и разучивали звонкие кричалки. "Кто мы? СамГУПС! "Железка" рулит", — кричат студенты-железнодорожники. "Это наш СГИК!", — вторят им ребята из института культуры". Их студенческая жизнь началась всего две недели назад, но первокурсники уже смело строят планы.

17-летний Глеб Кузнецов мечтает стать нейрохирургом. "Поступить в медицинский университет было достаточно сложно, но я усиленно готовился, в итоге сдал ЕГЭ по химии на 98, по биологии на 73 балла, - говорит студент. - Я считаю, что мой вуз один из самых престижных в Поволжье, отсюда выпускаются талантливые врачи и успешные ученые".

"Свое будущее я связываю с разработкой перспективных компьютерных программ. Особенно интересно было бы поработать на российскую "оборонку", — делится студент Самарского университета Сергей Селицкий. - Университет — это наша дорога в будущее, здесь мы учимся терпению, трудолюбию, закладываем основу своей карьеры".

Студент из Пакистана Верад Ахмед свой вуз выбрал не сразу. "С начала я хотел учиться в Московском авиационном институте, но потом узнал, что вуз авиационного профиля есть и в Самаре. Приехал сюда в январе подучить русский язык, познакомился с ребятами. Они и убедили меня, что в Самаре образование ничуть не хуже, чем в российской столице", — говорит юноша.

Собравшись в большую колонну, первокурсники двинулись вглубь студенческого кампуса, к праздничной сцене. С началом учебы ребят поздравили ректоры и проректоры их вузов. "Всероссийский парад студентов объединяет талантливую молодежь, которая делает первые шаги в высшем образовании. Здесь ребята чувствуют студенческое братство, единство мыслей и эмоций, ощущают себя частью одной большой страны", - сказал ректор Самарского университета Евгений Шахматов. В торжественной обстановке он наградил отличившихся в учебе и научной деятельности. К примеру, студент СамГУПС Максим Башаркин занял первое место в областном конкурсе "Молодой ученый — 2018". На суд жюри он представил работу о строительстве скоростного трамвая в Самаре. "Сегодня в городе планируется строительство магистрали "Центральная". Я предлагаю предусмотреть на этой магистрали трамвайную ветку скоростью 45-60 километров в час. Это будет менее затратная и экологичная альтернатива метрополитену", — говорит молодой человек.

После награждения первокурсники торжественно произнесли клятву студента. "Клянемся с достоинством нести звание студентов своей Alma mater… использовать полученные знания и опыт для укрепления могущества России. Клянемся!" — повторили ребята.

Кульминацией праздника стал всероссийский телемост, в котором приняло участие 47 городов, включая Самару.