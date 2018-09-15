В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре 15 сентября на базе "Чайка" стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В забегах участвовали профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста. Всего на старт вышли около 9 тыс. человек, а в регионе — более 15 тысяч.

В программе были забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами.