В Самаре прошел день бега "Кросс Нации"

В Самаре 15 сентября на базе "Чайка" стартовал всероссийский день бега "Кросс Нации", сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
В забегах участвовали профессиональные бегуны, любители спорта, воспитанники спортивных школ, дети и люди старшего возраста. Всего на старт вышли около 9 тыс. человек, а в регионе — более 15 тысяч.
В программе были забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.