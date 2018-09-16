В Тольятти врачи "скорой" спасали молодую женщину, упавшую с 14 этажа

В субботу, 15 сентября, в одиннадцатом часу вечера, по предварительным данным, с 14 этажа дома на ул. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе упала женщина в возрасте около 29 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03", принимая все возможные меры, чтобы спасти женщине жизнь, увезли ее в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.