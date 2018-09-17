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Туризм Общество

В декабре появится турмаршрут Москва - Самара - Казань - Москва в купе за 4 тыс. рублей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре с вводом нового поезда Самара - Казань появится тур по маршруту Москва - Самара - Казань - Москва.

Планируемая стоимость поездки по данному туру в классе "купе" - от 3969 руб., сообщила заместитель гендиректора АО "Федеральная пассажирская компания" Марина Жегулина на заседании Координационного совета по туризму при Минкульте РФ от ПФО 12 сентября.

Замглавы компании также рассказала о текущих и новых предложениях для туристов.

"Повышение транспортной доступности является одной из целей, которую преследует в своей деятельности Федеральная пассажирская компания. Уже реализованы маршруты Пенза - Самара, Нижний Новгород - Саранск, Уфа - Самара, Самара - Саратов, Саратов - Уфа, Саранск - Самара, Пенза - Саранск, Саранск - Казань, Самара - Нижний Новгород. После назначения новых поездов Пенза - Самара, Уфа - Самара, Самара - Саратов и Саратов - Уфа межрегиональный пассажиропоток с 2015 года возрос по этим направлениям от 24 до 41% и получил увеличение на 171 тыс. человек. С 9 декабря назначен новый пассажирский поезд №126/125 сообщением Самара - Казань формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК", — сообщила она.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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