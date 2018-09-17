В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

Фестиваль "Волжские забавы", собравший участников из Самары, Тольятти, Димитровграда и нескольких сельских районов, состоялся 15 сентября на центральной площади села Дубовый Умет. Праздник, который организовали сотрудники историко-краеведческого музея Волжского района, прошел в 11 раз.

Накануне, 14 сентября, отмечался народный праздник Новолетье, когда наши предки провожали лето и встречали осень. Фестиваль "Волжские забавы" — словно последняя улыбка лета. В этот солнечный день многочисленные гости фестиваля погрузились в атмосферу народных традиций, старинного быта, игровой культуры самарского крестьянства.

Праздник, соединившись с ярмарочным гуляньем, начался задолго до официального открытия фестиваля. Повсюду были слышны веселые песни, звуки свистулек, возгласы ярмарочных зазывал, перезвоны колоколов. Некоторые участники праздника надели костюмы фольклорных и исторических персонажей. Особенно забавно выглядели малыши в нарядах древнерусских воинов.

Праздничную атмосферу создавали песни в исполнении "Музыкального центра Автоклуб" Волжского района и вокального ансамбля "Вера" из Дубового Умета.

Каждый на фестивале мог найти себе забаву по душе — этот праздник включал в себя 15 разнообразных зрелищных конкурсов.

Главным на фестивале, как обычно, стал конкурс театрализованных представлений "Скоморошина". Зрители увидели, например, как проходили в старину пасхальный, свадебный и другие народные обряды.

На центральной фестивальной площадке можно было стать участником "Хороводной карусели", которую "закрутил" хореографический ансамбль "Островок" из Дубового Умета. В свой круг людей в народных и самых обычных костюмах вовлекали разнообразные хороводы — игровые, обрядовые, плясовые.

На площадке "Яранка игровая" собрались любители народных игр и развлечений. Тут можно было поглазеть на петушиные бои, на то, как в старину проходили такие традиционные игры, как "Орел, сокол, воробей", "Волшебный мешок", "Капуста". А можно было походить на ходулях или пострелять из лука. Большой интерес у гостей вызвал конкурс "Дефиле народных костюмов".

Неподалеку мастера учили желающих ювелирному делу, расписывать ткани и дерево, резать деревянные ложки и сувениры, плести из лыка, лозы и многим другим ремеслам.

Подойдя к передвижной звоннице с колоколами, каждый мог почувствовать себя звонарем — мастер-класс проводили представители центра "Самарские колокольные звоны".

На фестивале можно было ощутить колорит, ширь и удаль традиционной сельской ярмарки, которая издавна проходила на границе лета и осени, — с закличками, веселыми шутками и прибаутками. Нельзя было не улыбнуться, знакомясь с представленными здесь поделками для конкурса "Самая оригинальная осенняя скульптура". Тут были и целые композиции. Например, "Родные мотивы" с сельским домиком, березкой и колодцем, сооруженным из спичек. А вот композиция "В гостях у сказки" с Бабой-Ягой удивила не только мастерством, но и возрастом авторов. Самарцам Егору Физикову и Алисе Чернецкой — по три года.

Улыбку вызывали и творения для конкурса "Сено-солома". Коза-дереза, Собака-футболист, олененок по имени Айхо и другие персонажи вполне могли бы стать героями какого-нибудь забавного анимационного фильма.

Лирическое настроение создавали произведения народного творчества, представленные на конкурс "Самый оригинальный осенний букет". Необыкновенные фантазии создавались из самых простых вещей, которые всегда под руками, — бумаги, фанеры, пенопласта. И уж никак нельзя было пройти мимо рядов с самыми разнообразными вкусностями, созданными для конкурса "Традиционные угощения" — ароматными курниками, караваями, вареньем.

А еще в день фестиваля можно было бесплатно посетить экспозиции Волжского историко-краеведческого музея им. А. В. Юшкина — как в основном здании, так и на экспозиционной площадке "Изба для постоя".