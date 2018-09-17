Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

В эти минуты в Самарском академическом театре оперы и балета проходит церемония вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В ней принимают участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, главы российских регионов.

Инаугурация началась с внесения флагов России и Самарской области, Конституции РФ и устава региона. Затем председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев вручил Дмитрию Азарову удостоверение и копию решения об утверждении итогов выборов.

В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу на верность народу, Конституции РФ и уставу Самарской области: "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области".

Завершилась официальная церемония вручением специального знака — символа государственной власти. Почетную обязанность выполнили и. о. председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и почетные граждане региона.