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Общество

В Самаре на месяц ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с производством работ по кровельному ремонту с 17 сентября до 17 октября ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения коснутся участка улицы от Студенческого переулка до ул. Ульяновская.

Администрация города обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

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