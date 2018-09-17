В Самаре на месяц ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской

В Самаре в связи с производством работ по кровельному ремонту с 17 сентября до 17 октября ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской, сообщает мэрия города.
Ограничения коснутся участка улицы от Студенческого переулка до ул. Ульяновская.
Администрация города обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!