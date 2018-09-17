Фарит Мухаметшин назначен сенатором от Самарской области

В понедельник, 17 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении на должность члена Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителя от правительства Самарской области.

Сенатором назначен Фарит Мухаметшин. В последние шесть лет он был Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в республике Молдова.

Сенатор от региона окончил Казанский авиационный институт (1970 год), вечернее отделение Московского пединститута иностранных языков им. М.Тореза (1983 год), в 1990-м - дипломатическую академию МИД СССР. С того же года Фарит Мухаметшин находится на дипломатической службе.

В разные годы Фарит Мухаметшин был заместителем премьер-министра Татарстана - полпредом республики при президенте РФ, возглавлял департамент по связям с Федеральным собранием, общественными организациями и религиозными объединениями аппарата правительства РФ.

В 2003-го по 2008-й годы Фарит Мухаметшин - посол России в Узбекистане, с 2008-го по 2012-й год - руководитель федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также спецпредставитель президента по связям с государствами - участниками СНГ.

С апреля 2012 по июль 2018 года - посол России в Молдове.