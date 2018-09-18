В Самаре проходит открытый всероссийский фестиваль документального кино "Соль земли". Этот праздник пришел на волжскую землю в одиннадцатый раз.

Открылся фестиваль в минувший понедельник, 17 сентября, в ЦРК "Художественный. Кинофорум объединил сценаристов, режиссеров, операторов из многих городов России и Зарубежья. Всего на фестиваль было прислано 200 работ. Полсотни лучших вошли в конкурсную программу

Фестиваль расширяет свои рамки. В этом году его участниками впервые стали документалисты из Воронежа, Рязани, Нижневартовска, Луганска.

Напомним, что учредителем кинофестиваля является Поволжский общественный историко-культурный фонд. А проводится он при поддержке министерства культуры России, областного правительства, администрации городского округа Самара и Клуба почетных граждан нашей области.

"Кинофорум поддерживает авторов документальных картин, чьи работы наполнены любовью к России, ее жителям, истории, родной природе, нацелены на сохранение уникальных культурных традиций нашей страны", — отметил в своем приветствии фестивалю министр культуры РФ Владимир Мединский. Свое приветствие участникам и гостям фестиваля направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В нем, в частности, сказано о важности социальной миссии фестиваля — "дать объективную картину происходящих в мире событий, дать зрителю возможность вдумчиво и объективно взглянуть на проблемы, стоящие перед нами сегодня, и определить пути их решения".

В течение фестивальных дней у самарцев и гостей города есть прекрасная возможность посетить бесплатные киносеансы во всех трех залах ЦРК "Художественный" и мультимедийном парке "Россия — моя история". А также встретиться с авторами фильмов и другими гостями фестиваля. Встречи с ними, по традиции, проходят и в самарских вузах.

Одним из гостей и членов жюри фестиваля стал режиссер из Кыргызстана Тыпай Ибрагимов, который ранее представлял здесь свои киноработы. "Фестиваль стал для меня родным домом, — говорит он. — И я рад был приехать сюда, в Самару, снова. Посмотрев нынешнюю программу, я увидел столько героев и столько удивительных судеб! Это потрясающие люди".

В этом году к традиционным призам фестиваля добавится еще одна награда. Впервые специальным призом региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" будет отмечен один из фильмов, посвященных дружбе между народов. Киноленты, рассказывающие о национальных культурах и истории этносов, населяющих нашу страну, можно увидеть 18 сентября в кинозале мультимедийного парка "Россия — моя история".

Насыщенная программа ожидается 19 сентября. Это не только показ конкурсных фильмов. В 14.00 в "Художественном" начнется творческая встреча с актером Самарского академического театра драмы им. М. Горького Денисом Евневичем. В 19.00, там же, –с легендарным сербским актером и каскадером, лучшим "киноиндейцем" всех времен Гойко Митичем По словам актера, у него поначалу были сомнения, ехать ли в Самару — у Митича напряженный творческий график. Но сомнения развеялись после того, как он увидел, как самарцы болели за Сербию на чемпионате мира по футболу.

"Я сказал себе: надо ехать, — говорит актер. — И не пожалел об этом. Я счастлив здесь, у вас, в Самаре".

В этот же день, в 11.00, в мультимедийном историческом парке пройдет творческая встреча с кинооператором, заведующим кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, профессором Николаем Волковым, который представит дебютные фильмы студентов этого вуза. Кстати, Николай Волков как член жюри внимательно посмотрел все конкурсные фильмы. По его мнению, на нынешний конкурс было прислано немало интересных работ, но некоторые авторы слишком увлекаются цветокоррекцией и другими формальными вещами в ущерб простоте и ясности, а некоторые фильмы слишком затянуты.

"50- 60 минут для документального фильма — это очень много. 10 минут — вполне нормальный формат. А если картина снята при этом практически одним планом — это высший пилотаж. Но это очень сложно — добиться, чтобы зритель, не отрываясь, следил за тем, что происходит на экране в течение этого времени".

В этот же день в мультимедийном парке можно будет увидеть студенческие работы ВГИКа им. С. А. Герасимова. Их представит на своей творческой встрече в 14.00 председатель жюри фестиваля, доктор искусствоведения, профессор ВГИКа Галина Прожико.

Расширяется и круг зрителей этого праздника документального кино. Как сообщила президент фестиваля, режиссер-документалист Мария Серкова, впервые фильмы из архива "Соли земли" смогут посмотреть жители 18 регионов нашей страны — там, где уже открыты мультимедийные парки "Россия — моя история".

Сложилась традиция: в день открытия фестиваля организаторы дарят зрителям встречу с тем или иным популярным российским актером, чье творчество открывается вдруг с какой-то новой, неожиданной стороны. На этот раз 17 сентября прошла встреча с народным артистом России Игорем Скляром, который, пожалуй, более всего знаком публике по роли Кости в фильме "Мы из джаза" и песне "На недельку, до второго, я уеду в Комарово". На самом деле, амплуа у этого актера гораздо шире.

"Хочу быть разным, мне нравится удивлять людей", — говорит он.

Наверное, поэтому в течение четырех лет Скляр отказывался от участия в весьма выгодных шоу-проектах, когда ему предлагалось тиражировать один и тот же образ. А в результате появились его удивительные герои из фильмов "Батальоны просят огня", "Год собаки". Из спектакля петербургского МДТ "Братья и сестры", где он придумал образ деревенского юродивого Юрки. Кстати, на встрече в Самаре в зале нашлась любительница театра, которая видела его в этой роли и подтвердила, что это было нечто, непохожее ни на что из сыгранного актером ранее.

Игорь Скляр рассказал несколько эпизодов из своей полной неожиданных поворотов жизни, спел несколько песен. А по поводу Самары сказал, что это один из любимых его городов.