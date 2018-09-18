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Молодежная политика Общество

В Оренбурге награждены победители "Зарницы Поволжья-2018"

ОРЕНБУРГ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 сентября, в Оренбурге на площадке лагеря "Смородово" наградили победителей окружного финала военно-спортивной игры "Зарница Поволжья-2018".

Утром на лагерную площадку прибыл помощник полпреда президента РФ в ПФО Владимир Колчин. Он обошел территорию лагеря, ознакомился с бытом юнармейцев, побывал на самом сложном и зрелищном состязании "Зарницы" - тактической игре на местности, по праву считающейся "королевой" комплексного зачета.

Помощник полпреда присутствовал на уроке Мужества "Герои живут рядом", который для юных спортсменов провели ветераны - десантники, кавалеры боевых наград полковник Воздушно-десантных войск России Павел Костюк и гвардии майор Андрей Брюнин.

Вечером на костровой площади спортивного лагеря состоялись торжественное закрытие и награждение победителей. Владимир Колчин обратился к участникам финала с приветственным словом от имени полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"Здесь собрались лучшие из числа 230 тыс. ребят, которые приняли участие в отборочных мероприятиях. За прошедшие дни вам пришлось состязаться в 15 конкурсах и соревнованиях спортивного, военно-технического, интеллектуального и культурного профиля. Здесь нет проигравших, потому что каждый из вас получил неоценимый опыт участия в крупном окружном проекте ПФО, проверил свои силы, нашел новых друзей. Дорогие ребята! Вы - будущее России, опора и поддержка для ваших родителей и родственников, защитники для друзей и близких, надежда нашей страны на светлое будущее", - говорится в приветствии.

Кульминацией церемонии закрытия стала передача переходящего знамени "Зарницы Поволжья". Заместитель командующего 31-й Оренбургской ракетной армией генерал-лейтенант Юрий Яцыло вручил этот почетный официальный символ игры команде Оренбургской области, завоевавшей по итогам соревнований первое место.

Участники церемонии приветствовали аплодисментами юнармейцев из Пермского края, занявших второе место, и юных спортсменов из Нижегородской области, вышедших по итогам состязаний на третье место.
Все команды - участницы "Зарницы Поволжья-2018" получили подарки от полномочного представителя президента России в ПФО.

Призеры военно-спортивных игр в командном и личном зачетах отмечены дипломами, кубками и подарками от имени губернатора области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств, региональных структур федеральных органов и отделения ДОСААФ России.

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