В Самаре завершается цикл испытаний мобильной опреснительной установки

Молодые специалисты АО "Металлист-Самара" и научные сотрудники Самарского университета завершают цикл испытаний современной опреснительной установки. Проект реализован в рамках постановления Правительства РФ № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства", в том числе в целях импортозамещения.

Создаваемые установки предназначены для обеспечения пресной водой приморских и засушливых регионов, в первую очередь Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. При этом опреснительный комплекс спроектирован под различные параметры исходной воды и может работать на любом море при любой солености, которая есть на нашей планете.

По словам разработчиков, применяемые компоновочные решения не имеют аналогов. Так, при создании ключевых узлов и элементов установки использован уникальный опыт проектирования и производства авиационных и ракетных двигателей, накопленный участниками проекта.

Особенностью создаваемой опреснительной установки является высокая степень автономности и мобильность. Весь комплекс размещается в двух модульных контейнерах, которые могут быть доставлены всеми видами грузового транспорта в любую точку планеты. Это позволяет использовать установку для обеспечения пресной водой как капитальных жилых и промышленных объектов, так и удаленной инфраструктуры. В том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, сопровождающихся разрушением объектов водоснабжения.

Получение пресной воды достигается методом вакуумной дистилляции. Для этого был спроектирован и изготовлен особый парокомпрессор, который является ядром всей системы. Он создает разрежение в нескольких каскадах устройства, где происходит испарение морской воды. Благодаря вакууму кипение и испарение происходит уже при 50–60 градусах Цельсия. При этом установка спроектирована таким образом, чтобы на каждом этапе выходящий пар подогревал следующий каскад. Такое решение обеспечивает необходимую автономность и высокую энергетическую эффективность комплекса. Ему не требуется внешний теплоноситель. Для работы опреснительной станции необходим только источник электрической энергии. При этом энергозатраты на ее работу составляют всего 20 кВт.час, что сопоставимо с потреблением пяти бытовых проточных электронагревателей.

Производительность первого опытного образца установки составляет 2 кубических метра в час. Этого достаточно чтобы полностью обеспечить пресной водой стандартную девятиэтажку или санаторий, где одновременно проживают не менее 120 человек (из расчета установленных нормативов потребления горячей и холодной воды до 12 куб. метров на человека в месяц). В настоящее время ведется работа еще над двумя более мощными образцами опреснительной установки, способными вырабатывать в час 5 и 10 куб. метров пресной воды. Модульный принцип конструкции и уникальные решения, заложенные в основу данной установки, открывает возможности для увеличения производительности до 100 кубометров в час.

Проведенные доводочные испытания подтвердили заявленные характеристики. В ближайшее время установка должна поступить в Крым для опытно-промышленной эксплуатации на базе еще одного партнера проекта — Севастопольского государственного университета.