В Самаре завершается цикл испытаний мобильной опреснительной установки

Молодые специалисты АО "Металлист-Самара" и научные сотрудники Самарского университета завершают цикл испытаний современной опреснительной установки. Проект реализован в рамках постановления Правительства РФ № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства", в том числе в целях импортозамещения.
Создаваемые установки предназначены для обеспечения пресной водой приморских и засушливых регионов, в первую очередь Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. При этом опреснительный комплекс спроектирован под различные параметры исходной воды и может работать на любом море при любой солености, которая есть на нашей планете.
По словам разработчиков, применяемые компоновочные решения не имеют аналогов. Так, при создании ключевых узлов и элементов установки использован уникальный опыт проектирования и производства авиационных и ракетных двигателей, накопленный участниками проекта.
Особенностью создаваемой опреснительной установки является высокая степень автономности и мобильность. Весь комплекс размещается в двух модульных контейнерах, которые могут быть доставлены всеми видами грузового транспорта в любую точку планеты. Это позволяет использовать установку для обеспечения пресной водой как капитальных жилых и промышленных объектов, так и удаленной инфраструктуры. В том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, сопровождающихся разрушением объектов водоснабжения.
Получение пресной воды достигается методом вакуумной дистилляции. Для этого был спроектирован и изготовлен особый парокомпрессор, который является ядром всей системы. Он создает разрежение в нескольких каскадах устройства, где происходит испарение морской воды. Благодаря вакууму кипение и испарение происходит уже при 50–60 градусах Цельсия. При этом установка спроектирована таким образом, чтобы на каждом этапе выходящий пар подогревал следующий каскад. Такое решение обеспечивает необходимую автономность и высокую энергетическую эффективность комплекса. Ему не требуется внешний теплоноситель. Для работы опреснительной станции необходим только источник электрической энергии. При этом энергозатраты на ее работу составляют всего 20 кВт.час, что сопоставимо с потреблением пяти бытовых проточных электронагревателей.
Производительность первого опытного образца установки составляет 2 кубических метра в час. Этого достаточно чтобы полностью обеспечить пресной водой стандартную девятиэтажку или санаторий, где одновременно проживают не менее 120 человек (из расчета установленных нормативов потребления горячей и холодной воды до 12 куб. метров на человека в месяц). В настоящее время ведется работа еще над двумя более мощными образцами опреснительной установки, способными вырабатывать в час 5 и 10 куб. метров пресной воды. Модульный принцип конструкции и уникальные решения, заложенные в основу данной установки, открывает возможности для увеличения производительности до 100 кубометров в час.
Проведенные доводочные испытания подтвердили заявленные характеристики. В ближайшее время установка должна поступить в Крым для опытно-промышленной эксплуатации на базе еще одного партнера проекта — Севастопольского государственного университета.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)