Анастасия Павлюченкова проиграла Каролин Гарсии на турнире в Токио

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), в трех партиях проиграв представительнице Франции Каролин Гарсии со счетом 4:6, 6:2, 5:7, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

В ходе матча Павлюченкова девять раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 10 эйсов, пять двойных ошибок и четыре брейка. В третьем сете Павлюченкова упустила три матчбола и не смогла реализовать подачу на матч.