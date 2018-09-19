В 2018 году жильем обеспечат 570 детей-сирот

Во вторник, 18 сентября, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы обсудили ход исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот.
В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 723,3 млн рублей. Из них 424,6 млн рублей - из областного бюджета, 98,8 млн рублей - из федерального бюджета, и 200 млн рублей - средства, которые дополнительно выделили из областной казны на исполнение судебных решений.
Всего жильем в этом году планируют обеспечить 571 человека. Сейчас в очереди на получение собственных "квадратных метров" стоят 2680 детей-сирот. С учетом финансирования 2018 года, в очереди останется 2109 человек. Большинство из них проживает в Самаре и Тольятти.
"Те ребята, кто еще не получил жилье, проживают в приемных семьях или в общежитиях при образовательных учреждениях, где они учатся, - говорит заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. - Также во многих муниципалитетах, в том числе в Самаре, есть формат муниципальной поддержки, когда детям-сиротам возмещают стоимость аренды жилья".
Особое внимание уделяется освоению средств федерального бюджета. На сегодня освоено 60% от выделенных средств. Полностью освоили их 20 муниципалитетов, до конца сентября к ним присоединятся еще 15 городов и районов области. На контроле - Чапаевск и Хворостянский район, где сейчас идет строительство нового жилья, поэтому средства там будут освоены в конце года.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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