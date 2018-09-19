16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2018 году жильем обеспечат 570 детей-сирот В Самаре обсуждали проблемы приемных семей и семей с детьми-инвалидами Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир детям-сиротам Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в Самаре составил 36,7 тыс. рублей Жители предпенсионного возраста сохранят региональные льготы

Соцподдержка Общество

В 2018 году жильем обеспечат 570 детей-сирот

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати

Во вторник, 18 сентября, на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы обсудили ход исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот.

В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 723,3 млн рублей. Из них 424,6 млн рублей - из областного бюджета, 98,8 млн рублей - из федерального бюджета, и 200 млн рублей - средства, которые дополнительно выделили из областной казны на исполнение судебных решений.

Всего жильем в этом году планируют обеспечить 571 человека. Сейчас в очереди на получение собственных "квадратных метров" стоят 2680 детей-сирот. С учетом финансирования 2018 года, в очереди останется 2109 человек. Большинство из них проживает в Самаре и Тольятти.

"Те ребята, кто еще не получил жилье, проживают в приемных семьях или в общежитиях при образовательных учреждениях, где они учатся, - говорит заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. - Также во многих муниципалитетах, в том числе в Самаре, есть формат муниципальной поддержки, когда детям-сиротам возмещают стоимость аренды жилья".

Особое внимание уделяется освоению средств федерального бюджета. На сегодня освоено 60% от выделенных средств. Полностью освоили их 20 муниципалитетов, до конца сентября к ним присоединятся еще 15 городов и районов области. На контроле - Чапаевск и Хворостянский район, где сейчас идет строительство нового жилья, поэтому средства там будут освоены в конце года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 10:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30