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Преступления Происшествия

Бывших сотрудников "Почты России" будут судить за мошенничество и взятки

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области окончено расследование уголовного дела бывших сотрудниц "Почты России" Людмилы Зиновой и Ольги Казанцевой. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким составам преступлений: получение взяток и шести эпизодам мошенничества.

Ранее Зинова занимала пост руководителя отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России". Казанцева была руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России".

По версии следствия, в декабре 2016 г. Зинова получила от заместителя начальника ОСП "Тольяттинский почтамт" 55 тыс. руб. за подписание представления о переводе на эту должность. Потом этот же человек ежемесячно продолжал платить Зиновой и Казанцевой взятки за дальнейшее продвижение по службе и общее покровительство. Силовики посчитали, что в общей сложности женщины с октября 2017 г. по февраль 2018 г. получили более 230 тыс. рублей.

"Также с 2016 г. по 2018 г. Зинова и Казанцева незаконно завладели денежными средствами сотрудников Сергиевского почтамта УФСП по Самарской области — более 876 тыс. руб., обещая подчиненным покровительство по службе, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. — Таким же образом с 2016 г. по 2017 г. обвиняемые похитили средства сотрудников Челно-Вершинского почтамта УФСП по Самарской области — более 620 тыс. рублей. Обманом они получили деньги и от руководителя отдела безопасности УФПС — 80 тыс. руб., а также от начальника ОСП "Кинельский почтамт" УФПС — 100 тыс. руб., от начальника Сызранского почтамта — 42,7 тыс. рублей, от начальника Автобазы УФПС — 150 тыс. рублей".

Расследование вел Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области, в итоге Зиновой и Казанцевой предъявили обвинение по пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере") и по ч. 2 ст. 290 УРК РФ ("Получение взятки"), а также по шести эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Расследование закончено, дело передали в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения.

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