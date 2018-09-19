Бывших сотрудников "Почты России" будут судить за мошенничество и взятки

В Самарской области окончено расследование уголовного дела бывших сотрудниц "Почты России" Людмилы Зиновой и Ольги Казанцевой. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким составам преступлений: получение взяток и шести эпизодам мошенничества.
Ранее Зинова занимала пост руководителя отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России". Казанцева была руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России".
По версии следствия, в декабре 2016 г. Зинова получила от заместителя начальника ОСП "Тольяттинский почтамт" 55 тыс. руб. за подписание представления о переводе на эту должность. Потом этот же человек ежемесячно продолжал платить Зиновой и Казанцевой взятки за дальнейшее продвижение по службе и общее покровительство. Силовики посчитали, что в общей сложности женщины с октября 2017 г. по февраль 2018 г. получили более 230 тыс. рублей.
"Также с 2016 г. по 2018 г. Зинова и Казанцева незаконно завладели денежными средствами сотрудников Сергиевского почтамта УФСП по Самарской области — более 876 тыс. руб., обещая подчиненным покровительство по службе, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. — Таким же образом с 2016 г. по 2017 г. обвиняемые похитили средства сотрудников Челно-Вершинского почтамта УФСП по Самарской области — более 620 тыс. рублей. Обманом они получили деньги и от руководителя отдела безопасности УФПС — 80 тыс. руб., а также от начальника ОСП "Кинельский почтамт" УФПС — 100 тыс. руб., от начальника Сызранского почтамта — 42,7 тыс. рублей, от начальника Автобазы УФПС — 150 тыс. рублей".
Расследование вел Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области, в итоге Зиновой и Казанцевой предъявили обвинение по пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере") и по ч. 2 ст. 290 УРК РФ ("Получение взятки"), а также по шести эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Расследование закончено, дело передали в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.