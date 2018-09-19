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Экология Общество

В Самаре автомобилисты 22 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 сентября, автомобилисты Самары смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение всего дня. Город присоединится к Всемирному дню без автомобиля.

Как сообщает департамент транспорта администрации Самары, акцию поддержат МП "Самарский метрополитен", МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Самара Авто Газ", ООО "Шоссе и ООО "РЕЙС".

Чтобы бесплатно воспользоваться общественным транспортом, нужно будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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