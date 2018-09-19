В Самаре автомобилисты 22 сентября смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

В субботу, 22 сентября, автомобилисты Самары смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в течение всего дня. Город присоединится к Всемирному дню без автомобиля.
Как сообщает департамент транспорта администрации Самары, акцию поддержат МП "Самарский метрополитен", МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Самара Авто Газ", ООО "Шоссе и ООО "РЕЙС".
Чтобы бесплатно воспользоваться общественным транспортом, нужно будет предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные