Экс-прокурор Безенчукского района предстал перед судом за мошенничество, но вины так и не признал

В суде Советского района Самары началось рассмотрение уголовного дела теперь уже бывшего прокурора Безенчукского района Андрея Павлова.

Павлова задержали сотрудники ФСБ 8 декабря 2017 г. на ул. Советской Армии в Самаре, напротив администрации Советского района.

В бардачке его Toyota RAV4 с номером "999" (кстати, иногда Павлова замечали и за рулем Land Cruiser) нашли перетянутую резиночкой пачку денег. Там было 72 500 рублей, купюры заранее пометили специальным порошком в ФСБ.

Деньги ему, согласно материалам ОРМ, передал мужчина по фамилии Орлов. Орлов проходил в оперативных данных как человек, хорошо знакомый членам ОПС "Законовские". Когда-то он работал в отделе полиции Ленинского района Самары, а теперь трудится менеджером у арендатора части территории на Кировском рынке Сергея Ашенбреннера.

Как поговаривают оперативники, Орлов мог передавать деньги от "Законовских" силовикам за "крышевание" незаконного бизнеса, а потом сам обратился в ФСБ - после того, как нового лидера "Законовских" Сергея Гафурова (возглавил ОПС после смертей Законова, смотрящего за Кировским рынком в 1990-х, и Рыжова) задержали и предали суду.

После задержания Гафурова одного за другим стали задерживать людей, так или иначе с ним связанных. Так, по оперативным данным, на сегодня в СИЗО находится 12 человек, имевших взаимоотношения с "Законовскими". Не исключено, что вопросы могли возникнуть и к Орлову, но тот "сыграл на опережение" и сообщил, что Павлов требовал от него деньги.

Павлов, по версии следствия, брал деньги за крышевание нескольких автостоянок Кировского района Самары. Оперативники сначала хотели оформить его правонарушение как получение взяток, но пока не удалось доказать, что Павлов действительно улаживал проблемы Орлова или его хозяев с законом. Поэтому предполагаемое преступление квалифицировали как "Мошенничество" - наказание по этой статье УК РФ меньше, также квалификация предполагает, что подозреваемый брал деньги для себя, но влиять на ситуацию реально не мог.

В четверг, 20 сентября, в суде Советского района была зачитана расшифровка аудиозаписей разговоров Орлова и Павлова. Интересно, что "жучок" для скрытой аудиозаписи сотрудники ФСБ устанавливали Орлову так, что сам Орлов о нем не знал. Впрочем, подробности ведения скрытой аудиозаписи сотрудники ФСБ на суде не рассекретили: говорят, это - гостайна.

Согласно зачитанным записям разговора Орлова и Павлова, они вели беседы о деньгах и автостоянках. Кроме того, Орлов сообщал Павлову: "Какие-то две бабы появились, активистки, могут и в прокуратуру написать".

Обсуждалось также, что "Плетнев зарядил 150 тысяч". Также, из аудиозаписей напрашивается вывод, что Павлов и Орлов пытались договориться об открытии новой незаконной автостоянки на ул. Литвинова. Насчет "крышевания" этой стоянки как будто шел торг, сумма варьировалась от 50 тыс. до 150 тысяч. При этом Павлов говорил: "Не знаю еще, что прокурор скажет". По словам допрошенного в суде оперативника ФСБ, предполагалось, что "прокурор", о котором шла речь, - это прокурор Кировского района, на территории которого и действовали все незаконные автостоянки (место прокурора тогда занимал Денис Авдеев, но после задержания Павлова его перевели на работу в Костромскую область).

Также в диалоге фигурировала незаконная автостоянка напротив торгового заведения "Жара" в районе пересечения улиц Советской и Ставропольской в Самаре.

По версии следствия, встречи Павлова и Орлова случались минимум раз в месяц, каждый раз Павлов получал деньги за крышевание от Орлова. Такое сотрудничество шло с 2016 года. До того с Павловым встречался брат Орлова.

Сам Павлов пояснил журналисту Волга Ньюс, что вины не признает. Говорит, что денег не брал, с Орловым встречался, чтоб договориться о поминках его брата, умершего в 2016 году. Также Павлов заявляет, что его подставили, чтоб убрать с должности. Со слов самого Павлова, он был неугоден некоторым людям, например, властям района. Так, Павлов ранее настоял на признании недействительными дипломов о высшем образовании главы района.

Для защиты Павлов нанял двух адвокатов, один из них - из Москвы. Удастся ли защитникам разбить аргументы следствия в суде, станет ясно в ближайшее время.