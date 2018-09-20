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Общество

Гражданская панихида по Виктору Сазонову пройдет в "МТЛ-Арене"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прощание с председателем Самарской губернской думы последних четырех созывов Виктором Сазоновым состоится в субботу, 22 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:30 в УК "МТЛ-Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253а), сообщает пресс-служба губдумы.

Виктор Сазонов скончался сегодня, 20 сентября, после продолжительной болезни на 71-м году жизни.

В пресс-службе думы подчеркивают, что Виктор Сазонов был одним из самых известных и уважаемых политиков области: "Депутат от трудовой Безымянки 4-х созывов, он всегда гордился этим и считал огромной ответственностью представлять один из крупнейших промышленных районов страны в региональном парламенте. Депутаты Самарской губернской думы выбирали его своим председателем 4 раза подряд".

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
Сегодня ночью после длительной болезни на 71-м году жизни скончался спикер областного парламента Виктор Федорович Сазонов. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе губернской думы.

Напомним, свои соболезнования родным и близким Виктора Сазонова выразил глава региона Дмитрий Азаров. "Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся — тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о наших земляках, о будущем губернии. На протяжении долгих лет он представлял и отстаивал интересы своих избирателей и всех жителей региона, активно участвовал в общественно-политических процессах, взаимодействовал с органами власти всех уровней. Возглавляемый Виктором Федоровичем областной парламент работал как один из самых результативных по принятию законодательных инициатив", — отметил губернатор Самарской области.

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