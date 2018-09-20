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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня ночью после длительной болезни на 71-м году жизни скончался спикер областного парламента Виктор Федорович Сазонов. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе губернской думы.

Фото: Архив «ВН»

Известно, что Виктор Сазонов с апреля 2018 года боролся с онкологическим заболеванием.

Проводы Виктора Федоровича состоятся в Самаре в субботу, место на данный момент определяется.

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