Второй этап проекта "Русский авангард: на рубеже эпох" украсит еще 20 самарских остановок

В Самаре 1 октября начинается второй этап выставочного проекта "Русский авангард: на рубеже эпох", сообщает цифровой музей "Передвижники.РФ".

В рамках проекта на остановках общественного транспорта и в световых коробах на улицах размещают постеры - копии картин известных русских художников. Шедевры уже можно видеть на 20 самарских остановках.

Во время второго этапа еще два десятка картин появятся на 20 других остановках.