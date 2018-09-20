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Музеи и выставки Культура

Второй этап проекта "Русский авангард: на рубеже эпох" украсит еще 20 самарских остановок

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 1 октября начинается второй этап выставочного проекта "Русский авангард: на рубеже эпох", сообщает цифровой музей "Передвижники.РФ".

Фото: Передвижники.РФ

В рамках проекта на остановках общественного транспорта и в световых коробах на улицах размещают постеры - копии картин известных русских художников. Шедевры уже можно видеть на 20 самарских остановках.

Во время второго этапа еще два десятка картин появятся на 20 других остановках.

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