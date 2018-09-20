Второй этап проекта "Русский авангард: на рубеже эпох" украсит еще 20 самарских остановок

В Самаре 1 октября начинается второй этап выставочного проекта "Русский авангард: на рубеже эпох", сообщает цифровой музей "Передвижники.РФ".
В рамках проекта на остановках общественного транспорта и в световых коробах на улицах размещают постеры - копии картин известных русских художников. Шедевры уже можно видеть на 20 самарских остановках.
Во время второго этапа еще два десятка картин появятся на 20 других остановках.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.