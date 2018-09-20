Фильм "Восточный фронт" получил гран-при фестиваля документального кино "Соль земли"

В самарском театре оперы и балета 20 сентября прошла церемония закрытия XI всероссийского открытого фестиваля документального кино "Соль земли".

"Фестиваль подарил много впечатлений, — сказала председатель жюри, профессор ВГИКа Галина Прожико. — Почти половина фестивальных фильмов так или иначе связана с героями и событиями прошлого. И это не случайно. Природа подарила нам память. А документальное кино сохраняет для нас зримое восприятие прошлого. Зрители с его помощью могут ощутить себя частью целого, частью человечества".

Историческим событиям посвящен и фильм, получивший гран-при фестиваля. Это документальная картина московского режиссера Андрея Осипова "Восточный фронт". О Великой Отечественной войне сказано много, но еще больше не сказано, считают авторы картины. Фильм показывает войну глазами немецких солдат. Это рассказ о судьбоносной роковой ошибке выбора, который стал причиной самой жестокой войны за всю историю человечества.

Фестиваль "Соль земли", как всегда, был богат на призы. Более всего их досталось кинематографистам из Москвы и Екатеринбурга.

Приз губернатора Самарской области "За утверждение российской государственности" удостоена картина московских кинематографистов "Звездное эхо Михаила Громова". Фильм рассказывает о драматичной судьбе выдающегося летчика, совершившего беспримерный перелет через Северный полюс в Америку.

Лауреатами стали картины, признанные лучшими в пяти фестивальных номинациях, получившие призы Клуба почетных граждан Самарской области, Самарской губернской думы, главы Самара, за лучшую операторскую работу, специальные призы жюри.

Призом зрительских симпатий отмечена картина молодого автора из Самары Никиты Киселева "История самарского теплохода "Кашгаръ". Предыстория фильма такова. "Прогуливаясь по набережной, в районе Некрасовского спуска, — говорит Никита, — я заметил памятник корабельной рынды теплохода "Кашгаръ", который привлек внимание необычным колоколом в мраморном обрамлении. Подойдя ближе, я понял, что раньше не видел этой скульптуры. Оказалось, таких, как я много. Это кажется мне обидным, ведь события, в которых принимал участие теплоход, по своей сути уникальны".

Впервые был вручен приз Союза народов Самарской области "За вклад в укрепление дружбы народов". Награды была удостоена картина режиссера Максима Самарина "Легенда Азанбека".

Пятеро самарских школьников получили награды за лучшие эссе о фильмах, показанных на прошлом фестивале.

Приза "За честь и достоинство в профессии" удостоен оператор из Санкт-Петербурга Александр Филиппов.