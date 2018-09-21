В Тольятти за день при падениях со зданий в разных районах погибли две женщины

В четверг, 20 сентября, около шести часов вечера, по предварительным данным с девятого этажа дома по бульвару Татищева в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 50 лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Упавшая женщина скончалась на месте происшествия. В этот же день, примерно в 9:30 на козырьке подъезда жилого дома по ул. Мира в Центральном районе было обнаружено тело женщины в возрасте 46 лет, предположительно, скончавшейся в результате падения с одного из верхних этажей или с крыши. Сейчас выясняются обстоятельства каждого из указанных происшествий.