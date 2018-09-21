Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Тамбовом" рассудит Волошин

Матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между "Крыльями Советов" и "Тамбовом" рассудит Николай Волошин, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Главному арбитру на поле помогут Артур Зайнагутдинов и Наиль Сейфетдинов; инспектор — Сергей Анохин. Встреча команд состоится 27 сентября.

Ранее Николай Волошин судил три матча с участием "Крыльев Советов". Из них в одном волжане одержали победу и в двух проиграли.