Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Тамбовом" рассудит Волошин

Матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между "Крыльями Советов" и "Тамбовом" рассудит Николай Волошин, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Главному арбитру на поле помогут Артур Зайнагутдинов и Наиль Сейфетдинов; инспектор — Сергей Анохин. Встреча команд состоится 27 сентября.
Ранее Николай Волошин судил три матча с участием "Крыльев Советов". Из них в одном волжане одержали победу и в двух проиграли.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))