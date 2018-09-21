На территории бывшего завода "Фосфор" проведут радиологическое обследование

В Тольятти проведут радиологическое обследование территории бывшего завода "Фосфор". Об этом сообщает администрация города.
Сообщается, что поводом к проведению обследования послужила публикация в одной из местных электронных газет, в которой автор публикации утверждает, что зафиксировал на заброшенной территории бывшего химического завода более чем стократное превышение предельно допустимых доз радиации.
"По регулярным наблюдениям на границе бывшего завода "Фосфор" с территорией Тольятти нормы радиации не превышены. В соответствии с радиационно-гигиеническим паспортом Самарской области и имеющимися в распоряжении министерства данными, указанная территория не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей города Тольятти", — приводит горадминистрация данные министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Тем не менее, 24 сентября 2018 г. будет проведено дополнительное обследование территории с привлечением приборов и сотрудников аккредитованной лаборатории ФГБУ "Приволжское УГМС", представителей министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрации Тольятти.
По результатам обследования будет дано официальное заключение о сложившейся ситуации.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные