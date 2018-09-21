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Экология Общество

На территории бывшего завода "Фосфор" проведут радиологическое обследование

ТОЛЬЯТТИ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти проведут радиологическое обследование территории бывшего завода "Фосфор". Об этом сообщает администрация города.

Сообщается, что поводом к проведению обследования послужила публикация в одной из местных электронных газет, в которой автор публикации утверждает, что зафиксировал на заброшенной территории бывшего химического завода более чем стократное превышение предельно допустимых доз радиации.

"По регулярным наблюдениям на границе бывшего завода "Фосфор" с территорией Тольятти нормы радиации не превышены. В соответствии с радиационно-гигиеническим паспортом Самарской области и имеющимися в распоряжении министерства данными, указанная территория не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей города Тольятти", — приводит горадминистрация данные министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Тем не менее, 24 сентября 2018 г. будет проведено дополнительное обследование территории с привлечением приборов и сотрудников аккредитованной лаборатории ФГБУ "Приволжское УГМС", представителей министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрации Тольятти.

По результатам обследования будет дано официальное заключение о сложившейся ситуации.

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