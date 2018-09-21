Чемпионка мира Ксения Полякова встретилась с юными гимнастками

Самарская гимнастка Ксения Полякова, завоевавшая золото на недавнем чемпионате мира в Болгарии, встретилась с юными спортсменками в УСЦ "Грация" и раздала автографы.

Напомним, Ксения заняла 1 место в групповых упражнениях многоборья и 2 место в групповых упражнениях с двумя предметами.

Приехав в Самару на кратковременный отдых, она была очень рада делиться не только автографами, но положительными эмоциями.

"Когда ты видишь детей, которые хотят тебя обнять, — улыбка с лица не сходит, счастье. И сейчас продолжают просить сфотографироваться, дарят подарки, открытки, сделанные своими руками поделки невероятной красоты. Я все сохраняю, все дома лежит", — рассказала она.

Ксения Полякова является спортсменкой ГАУ СО "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области".

"Наши девочки всегда впереди. Ксения нас порадовала — мы ей очень за это благодарны. Надеюсь, что это не последняя ее медаль, что травмы ее покинут и она будет с честью представлять Российскую Федерацию и Самарскую область на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Мы желаем ей этого олимпийского золота", — говорит заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.