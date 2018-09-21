Чемпионка мира Ксения Полякова встретилась с юными гимнастками

Самарская гимнастка Ксения Полякова, завоевавшая золото на недавнем чемпионате мира в Болгарии, встретилась с юными спортсменками в УСЦ "Грация" и раздала автографы.
Напомним, Ксения заняла 1 место в групповых упражнениях многоборья и 2 место в групповых упражнениях с двумя предметами.
Приехав в Самару на кратковременный отдых, она была очень рада делиться не только автографами, но положительными эмоциями.
"Когда ты видишь детей, которые хотят тебя обнять, — улыбка с лица не сходит, счастье. И сейчас продолжают просить сфотографироваться, дарят подарки, открытки, сделанные своими руками поделки невероятной красоты. Я все сохраняю, все дома лежит", — рассказала она.
Ксения Полякова является спортсменкой ГАУ СО "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области".
"Наши девочки всегда впереди. Ксения нас порадовала — мы ей очень за это благодарны. Надеюсь, что это не последняя ее медаль, что травмы ее покинут и она будет с честью представлять Российскую Федерацию и Самарскую область на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Мы желаем ей этого олимпийского золота", — говорит заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.