В Самаре стартовал отбор победителей регионального конкурса компаний "Достояние Губернии-2018"

В пятницу, 21 сентября, в Общественной палате Самарской области состоялось первое заседание Экспертного совета регионального конкурса компаний "Достояние Губернии-2018".
Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области и ТРК "Губерния" с 2017 года. Принять в нем участие может любая организация, которая работает в регионе не менее трех лет, сочетает высокую рентабельность, социальную ответственность, динамичное развитие и вносит вклад в развитие региона.
В прошлом году на конкурс поступило более 150 заявок, в финал вышло 30 компаний, лучшими были признаны 10 из них. В этом году число направленных на конкурс заявок ощутимо выросло, приблизившись к 200. Конкурс проводится по 10 номинациям:
- "Промышленность",
- "Предпринимательство.Крупный бизнес",
- "Предпринимательство. Малый и средний бизнес",
- "Здоровье",
- "Наука и образование",
- "Бренд региона",
- "Торговая марка в категории "Товары народного потребления",
- "Народная марка в категории "Товары промышленного назначения",
- "Агропромышленый комплекс",
- "Гостеприимная губерния".
В экспертный совет вошли представители профильных министерств, общественной палаты и торгово-промышленной палаты.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский отметил, что в этом году среди номинаций отдельно выделено направление гостеприимства.
"Это связано, безусловно, с тем, что нам есть чем гордиться по итогам проведения чемпионата мира по футболу на территории Самарской области. Кроме того, мы учли тонкие моменты прошлогоднего конкурса и разделили номинации предприятий с госучастием от предприятий частного бизнеса. Также сейчас рассматриваем отдельно малые и крупные предприятия, понимая, что они различаются по критериям оценки. Мы намереваемся поработать очень серьезно и вдумчиво. Конкурсантов почти 200, работы предстоит много, но к 5 октября экспертные оценки должны быть готовы", — сказал он.
Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев отметил, что "Достояние губернии" — конкурс, который работает в первую очередь на репутацию и имя предприятия.
"Это очень важный момент, так как стоимость предприятия определяют как его активы так и его репутация. Эксперты выбирают выбираем лучших из лучших, но учитывается и народная оценка голосования на сайте", — подчеркнул он.
Уже к 5 октября эксперты определят шорт-лист финалистов, а 30 октября состоится торжественная церемония награждения победителей.
Последние комментарии
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.