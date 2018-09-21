16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент технопарка разработал автоматизированную систему для эффективного управления бизнесом В областном правительстве рассказали, на что потратят 876 млн рублей Прокуратура не позволила сменить зонирование 35 участков на ул. Алма-Атинской В Самаре открылся международный саммит инвесторов Volga Angels В Самарской области планируют потратить 8 млрд руб. на программу обращения с отходами

Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самаре стартовал отбор победителей регионального конкурса компаний "Достояние Губернии-2018"

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В пятницу, 21 сентября, в Общественной палате Самарской области состоялось первое заседание Экспертного совета регионального конкурса компаний "Достояние Губернии-2018".

Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области и ТРК "Губерния" с 2017 года. Принять в нем участие может любая организация, которая работает в регионе не менее трех лет, сочетает высокую рентабельность, социальную ответственность, динамичное развитие и вносит вклад в развитие региона.

В прошлом году на конкурс поступило более 150 заявок, в финал вышло 30 компаний, лучшими были признаны 10 из них. В этом году число направленных на конкурс заявок ощутимо выросло, приблизившись к 200. Конкурс проводится по 10 номинациям:

  1. "Промышленность",
  2. "Предпринимательство.Крупный бизнес",
  3. "Предпринимательство. Малый и средний бизнес",
  4. "Здоровье",
  5. "Наука и образование",
  6. "Бренд региона",
  7. "Торговая марка в категории "Товары народного потребления",
  8. "Народная марка в категории "Товары промышленного назначения",
  9. "Агропромышленый комплекс",
  10. "Гостеприимная губерния".

В экспертный совет вошли представители профильных министерств, общественной палаты и торгово-промышленной палаты.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский отметил, что в этом году среди номинаций отдельно выделено направление гостеприимства.

"Это связано, безусловно, с тем, что нам есть чем гордиться по итогам проведения чемпионата мира по футболу на территории Самарской области. Кроме того, мы учли тонкие моменты прошлогоднего конкурса и разделили номинации предприятий с госучастием от предприятий частного бизнеса. Также сейчас рассматриваем отдельно малые и крупные предприятия, понимая, что они различаются по критериям оценки. Мы намереваемся поработать очень серьезно и вдумчиво. Конкурсантов почти 200, работы предстоит много, но к 5 октября экспертные оценки должны быть готовы", — сказал он.

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев отметил, что "Достояние губернии" — конкурс, который работает в первую очередь на репутацию и имя предприятия.

"Это очень важный момент, так как стоимость предприятия определяют как его активы так и его репутация. Эксперты выбирают выбираем лучших из лучших, но учитывается и народная оценка голосования на сайте", — подчеркнул он.

Уже к 5 октября эксперты определят шорт-лист финалистов, а 30 октября состоится торжественная церемония награждения победителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:46 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

Анатолий Дмитриев 12 января 2018 16:40 Участников стратегической операции "Анадырь" освободят от транспортного налога

Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30