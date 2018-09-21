В Самаре стартовал отбор победителей регионального конкурса компаний "Достояние Губернии-2018"

В пятницу, 21 сентября, в Общественной палате Самарской области состоялось первое заседание Экспертного совета регионального конкурса компаний "Достояние Губернии-2018".

Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области и ТРК "Губерния" с 2017 года. Принять в нем участие может любая организация, которая работает в регионе не менее трех лет, сочетает высокую рентабельность, социальную ответственность, динамичное развитие и вносит вклад в развитие региона.

В прошлом году на конкурс поступило более 150 заявок, в финал вышло 30 компаний, лучшими были признаны 10 из них. В этом году число направленных на конкурс заявок ощутимо выросло, приблизившись к 200. Конкурс проводится по 10 номинациям:

"Промышленность", "Предпринимательство.Крупный бизнес", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Здоровье", "Наука и образование", "Бренд региона", "Торговая марка в категории "Товары народного потребления", "Народная марка в категории "Товары промышленного назначения", "Агропромышленый комплекс", "Гостеприимная губерния".

В экспертный совет вошли представители профильных министерств, общественной палаты и торгово-промышленной палаты.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский отметил, что в этом году среди номинаций отдельно выделено направление гостеприимства.

"Это связано, безусловно, с тем, что нам есть чем гордиться по итогам проведения чемпионата мира по футболу на территории Самарской области. Кроме того, мы учли тонкие моменты прошлогоднего конкурса и разделили номинации предприятий с госучастием от предприятий частного бизнеса. Также сейчас рассматриваем отдельно малые и крупные предприятия, понимая, что они различаются по критериям оценки. Мы намереваемся поработать очень серьезно и вдумчиво. Конкурсантов почти 200, работы предстоит много, но к 5 октября экспертные оценки должны быть готовы", — сказал он.

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев отметил, что "Достояние губернии" — конкурс, который работает в первую очередь на репутацию и имя предприятия.

"Это очень важный момент, так как стоимость предприятия определяют как его активы так и его репутация. Эксперты выбирают выбираем лучших из лучших, но учитывается и народная оценка голосования на сайте", — подчеркнул он.

Уже к 5 октября эксперты определят шорт-лист финалистов, а 30 октября состоится торжественная церемония награждения победителей.