"Золотая Маска" в Новокуйбышевске" закрывается минусинским спектаклем и лекцией

"Золотая Маска" в Новокуйбышевске" закрывается в эти выходные спектаклем "Колыбельная для Софьи" и лекциями Кристины Матвиенко.

"Колыбельная для Софьи"

В субботу, 22 сентября, в 19:00, зрители увидят на сцене новокуйбышевского ДК "Колыбельную для Софьи" Минусинского драматического театра. Бессловесный спектакль Алексея Песегова по повести Евгения Замятина "Наводнение" получил сразу пять номинаций на "Золотую Маску" 2016 года.

Минусинский театр — один из старейших в Сибири, ведет свою историю с XIX века. Алексей Песегов пришел в театр в 1974 году, освоил почти все театральные профессии и в 2010-м официально стал художественным руководителем. Авторским театром Песегова Минусинский стал задолго до того. Коллектив постоянно участвует в престижных российских фестивалях, пять раз попадал в программу "Золотой Маски".

"Колыбельная для Софьи" сделана в необычном жанре. Не драматический спектакль и не балет, под несмолкающую музыку Ирины Беловой и Евгении Терехиной она пластическим языком рассказывает драматическую историю любовного треугольника. И делает это настолько эмоционально и завораживающе, что не поддаться невозможно.

Кристина Матвиенко

22 и 23 сентября в Новокуйбышевске пройдут открытые лекции театрального критика Кристины Матвиенко (Москва). Послушать их можно бесплатно.

Эксперт "Золотой Маски", куратор Школы современного зрителя и слушателя Электротеатра "Станиславский" Кристина Матвиенко прочитает лекции на тему "Современный российский театр. Основные направления развития. Самые важные имена и спектакли. Поиски актуальных тем и форм, рождение нового театрального языка".

В первой лекции будут представлены теоретические тезисы, описанные в книгах Эрики Фишер-Лихте, Ханса-Тиса Лемана, Хайнера Геббельса. Их идеи будут прокомментированы творчеством зарубежных режиссеров — тех, чьи спектакли пришлись на 2000-е годы. Начало лекции 22 сентября, в 15:00, в Камерном зале Дворца культуры Новокуйбышевска.

Вторую лекцию Кристина посвятит российскому опыту 2000-х годов. Тому, как происходила смена поколений и как они одновременно присутствуют, обогащают или игнорируют друг друга: Лев Додин и Дмитрий Волкострелов, Сергей Женовач и Константин Богомолов. Как менялся текст в театре и как развивалась новая драма. Лекция пройдет 23 сентября, в 15:00.