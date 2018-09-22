Жительница Самарской области оставила годовалого сына на Алексеевских озерах

В Самарской области правоохранители разыскали мать ребенка, бросившую его на Алексеевских озерах. Об этом сообщает 63.ru.

21 сентября житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым ребенком. Малыша он нашел на Алексеевских озерах. Мальчика предали врачам "скорой помощи" и начали искать его родителей.

Матерью ребенка оказалась 37-летняя жительница области с несколькими судимостями. У женщины есть еще двое детей: несовершеннолетняя дочь, которая вышла замуж, и сын, который живет с отцом.

Сама она рассказала полицейским, что весело проводила время на Алексеевских озерах и выпивала с малознакомыми собутыльниками. Потом ей потребовалось срочно уйти, и она попросила новых друзей присмотреть за ребенком. Но они просьбу не услышали.

Годовалый мальчик находится в больнице, и его жизни и здоровью ничто не угрожает.