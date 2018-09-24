В Самарском университете подготовят специалистов, диагностирующих ложь

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева первым в Приволжском федеральном округе начинает подготовку полиграфологов — специалистов по теории лжи. Сегодня такие профессионалы востребованы как в криминалистике, так и в области обеспечения корпоративной безопасности.

На днях ученые Самарского университета в ходе семинара обсудили вопросы использования современных методов диагностики лжи, рассмотрели различные методики проверки достоверности сообщаемой информации: криминалистические, профайлинговые, с использованием полиграфных устройств. Полиграф все чаще используется для обеспечения корпоративной безопасности, в кадровом профайлинге.

Координатор семинара, представитель кафедры уголовного процесса и криминалистики Евгения Гамбарова отметила, что исследованиями и изучением методов диагностики лжи вузы сегодня практически не занимаются, хотя тема весьма востребована: "По этой причине на рынке появилось много специалистов с сомнительной квалификацией. Они оканчивают краткосрочные курсы до двух дней, после чего получают документы о повышении квалификации или о профессиональной переподготовке и вживаются в роль персонажа фильма "Обмани меня" доктора Лайтмана. Такой подход совершенно недопустим, так как вопрос выявления лжи довольно серьезный и требует определенных компетенций".

Восполнить пробел поможет программа обучения профессиональных полиграфологов (специалистов по психофизиологическим исследованиям с использованием компьютерного полиграфа), которая откроется на базе Самарского университета.