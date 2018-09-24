В Самаре эвакуатор повредил четыре машины

В первой половине дня 24 сентября в центре Самары произошло ДТП с участием эвакуатора, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
По данным очевидцев последствий случившегося, эвакуатор поворачивал с ул. Льва Толстого на ул. Буянова. На ходу у него отошел в сторону правый аутригер (выносная опора), которым он ударил багажник остановившегося у обочины Volkswagen Polo с автомобилисткой в салоне. От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с припаркованным впереди Infiniti EX25, который также сдвинулся и ударил стоявший впереди Toyota Land Cruiser, а тот — Renault Megane.
На место происшествия приехали инспекторы ГИБДД и пожарные. Они перекрыли своим спецавтомобилем движение по ул. Буянова в направлении ул. Красноармейской. Также на место происшествия прибыли врачи "скорой". Предположительно, они оказали первичную помощь женщине-водителю Volkswagen и увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.