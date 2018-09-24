В Самарской области принят комплекс мер соцподдержки граждан предпенсионного возраста

В понедельник, 24 сентября, на очередном заседании Самарской губернской думы в двух чтениях принят закон "О внесении изменения в отдельные законодательные акты Самарской области", который был разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова фракцией "Единая Россия".

Закон позволит сохранить лицам, достигшим в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2027 г. возраста 55 лет и более для женщин и 60 лет и более для мужчин, следующие меры социальной поддержки:

- ветеранам труда Российской Федерации и гражданам, приравненным к ветеранам труда — ежемесячной денежной выплаты по статусу и ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (50% платы за жилье в пределах социальной нормы площади жилья, за коммунальные услуги; 50% взноса на капитальный ремонт);

- льгот по зубопротезированию;

- ветеранам труда Самарской области — ежемесячной денежной выплаты по статусу;

лицам предпенсионного возраста — льгот по транспортному налогу (в размере ½ от ставки налога в отношении одного транспортного средства);

- права на социальную помощь;

- право на бесплатную юридическую помощь.

Глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал решение депутатов: "Все мы знаем о грядущих изменениях в федеральном законодательстве. Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем обращении к нации сказал о том, что, конечно, было бы справедливо меры поддержки, которые есть на региональном уровне, сохранить для людей, достигших 55-60 лет (соответственно, женщин и мужчин). Я в тот же день сказал, что мы обязательно это сделаем на территории Самарской области. И сегодня та инициатива, с которой я вышел в губернскую думу, получила поддержку всего депутатского корпуса. Изменения в закон приняты, мы в полной мере на территории Самарской области все льготы и меры соцподдержки сохраняем".

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос предоставления лицам предпенсионного возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный проезд в общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области.