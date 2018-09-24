Шестой кассационный суд общей юрисдикции возглавит Александр Ефанов

Александр Ефанов назначен председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 17 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции, в компетенцию которых войдет пересмотр решений нжестоящих инстанций, в том числе краевых, республиканских и областных судов. Всего на территории РФ будет создано девять таких судов, при этом Шестой кассационный суд общей юрисдикции разместится в Самаре - в ныне недостроенном здании на площади Урицкого (в границах улиц Дерябинской и Самойловской).

В настоящее время степень готовности объекта составляет 65%. В начале сентября уже стало известно, что проект перепланировки этого здания под суд подготовит ТерНИИгражданпроект за 57,4 млн рублей.

Александр Ефанов в настоящее время является председателем Арбитражного суда Самарской области. В эту должность он вступил 19 января 2018 года. Прежде на протяжении 12 лет - до 2017 г. - Ефанов возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, а с июня 2017 г. по январь 2018 г. работал в коллегии этого суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.