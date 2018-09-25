Выполнение программы "Комфортная городская среда" идет по графику

В четверг, 20 сентября, на совместном заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Самарской городской думы и Общественного совета при думе депутаты обсудили ход благоустройства областного центра и подготовку Самары к зимнему отопительному сезону.

Тепло, комфорт, дороги

Одним из центральных вопросов заседания стало исполнение муниципальной программы "Комфортная городская среда". Председатель городской думы Алексей Дегтев отметил, что запланированные на этот год работы по проекту входят в завершающую стадию. "У нас было проблемное наследство 2017 года, которое перешло на этот год в силу ряда причин. В первую очередь, из-за недобросовестных подрядчиков, а также из-за поздно заключенных контрактов на выполнение асфальтобетонных работ", — пояснил председатель думы.

В этом году ремонт и благоустройство дворов и общественных территорий начались уже весной, так что основные работы пришлись на лето. Сейчас практически везде уложен новый асфальт, установлены малые архитектурные формы. Дело за малым — высадкой зеленых насаждений. "Сейчас идет приемка выполненных работ: сначала проверяется их качество и соответствие всем требуемым нормам. В случае выявления недостатков составляется лист замечаний и приемка останавливается до их устранения", — сообщил Алексей Дегтев.

В рамках программы "Комфортная городская среда" также реконструируются и места массового отдыха граждан, в первую очередь, скверы и бульвары. На этот год было запланировано обновление 22 из них, и на 19 объектах работы уже завершены.

Также депутаты рассмотрели вопрос о подготовке объектов инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему сезону 2018–2019 годов на территории Самары. По последним данным, все соцобъекты города находятся под особым контролем, подготовка котельных идет в плановом режиме. Как и в 2017 году, отопительный сезон может начаться раньше срока, нельзя исключить, что уже на этой неделе — 25–27 сентября, если среднесуточная температура опустится ниже восьми градусов. В прошлом году отопительный сезон в региональной столице официально стартовал 30 сентября.

Обсудили депутаты и вопрос ремонта городских дорог. Всего в этом году было отремонтировано 119 км дорог всеми способами — от ямочного до капитального.

Экология на контроле

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов рассказал депутатам о работе ведомства по охране окружающей среды. За первые шесть месяцев 2018 года в городе провели 448 рейдов и проверок, по результатам которых в отношении нарушителей было составлено 245 административных протоколов. В том числе 145 проверок специалисты ведомства провели в местах несанкционированного размещения отходов.

Депутаты обратили особое внимание на остров Зелененький, на котором после лета скопилось много мусора, и на Ракитовское шоссе, которое периодически заливает сточными водами. Эти вопросы сотрудникам департамента также предстоит решить.

Кадровые перестановки

На прошедшем заседании возглавляющий комитет по ЖКХ Александр Палагичев объявил о сложении с себя полномочий председателя в связи с частыми рабочими командировками. Как отметил сам депутат, новое место и график работы не позволяют ему полноценно участвовать в обсуждении профильных вопросов и проводимых заседаниях.

Алексей Дегтев поблагодарил Александра Палагичева за работу и выразил надежду, что он и впредь будет помогать депутатам, опираясь на свой практический опыт в решении многих вопросов. На его место спикер предложил кандидатуру члена комитета, депутата Павла Чумака. Окончательное решение о назначении нового председателя комитета будет принято на очередном заседании думы.

В 2013–2015 годах Палагичев работал помощником депутата гордумы. Его деятельность также связана с компанией "Электрощит". В 2011 году в поселке Красная Глинка Александр Палагичев стал инициатором создания и в дальнейшем возглавил управляющую компанию ООО "УЖКК "Электрощит". В 2013 году он получил должность вице-президента Ассоциации делового сотрудничества "Электрощит". В 2015 году был избран председателем общественного совета поселка Красная Глинка.

Алексей Дегтев, председатель Самарской городской думы:

— Мы все видим, как преображается наш город, его общественные пространства. Самое главное — меняются дворовые территории. Муниципальная программа "Комфортная городская среда" рассчитана до 2022 года. Но я думаю, что она будет работать и дальше: мы пролонгируем ее, потому что социально направленные программы должны быть активными всегда.