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Футбол Спорт

"Крылья Советов" представили 13 новичков

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Крылья Советов" представил 13 новых игроков, которые влились в состав команды. В их числе француз Йоан Молло, уже знакомый самарским болельщикам. В этот раз волжане провели презентацию "без официоза". Поклонники футбола пообщались со спортсменами в импровизированной "олимпийской деревне" в Загородном парке.

"Крылья! Крылья!" — во весь Загородный парк раздается приветствие команды от сотен поклонников. Под аплодисменты выходят Мирал Самарджич, Павел Яковлев, Владимир Полуяхтов, Максим Каннуников, Йоан Молло и их коллеги, каждый из них отбивает "пять" мальчишкам, которые выскакивают им навстречу.

В этот раз "Крылья" представили новичков в необычном формате. До этого был опыт презентации футболистов в торговых центрах города. Этой осенью решили стать "ближе к народу" и пригласили всех, кто болеет за волжан на пикник.

Андрей Тихонов, тренер команды признался, что такой формат встречи ему и спортсменам пришелся по душе: "Перед тем, как прийти сюда, у нас была тренировка. Я видел, как люди подходили, интересовались, но стояли за забором. Было бы здорово сделать у нас на стадионе небольшую трибуну, и можно каждую неделю проводить открытые тренировки. Шашлык я бы съел с удовольствием, но пока не голоден. Думаю, что сегодняшнее мероприятие зарядит команду позитивом. Чем больше встреч с болельщиками и чем больше будет добрых пожеланий, тем сильнее желание отплатить тем же".

После короткой и все-таки официальной части футболисты отправились в беседки, где болельщики могли не только сфотографироваться, но и поесть вкусный шашлык, плов и пиццу.

К слову, ответственный за пиццу был Сергей Рыжиков: "Мы сегодня поужинали на базе. У нас диетическая пища: рис и курочка. На шашлыках Володя и Пашка Яковлев. Они не подпустят". Пицца закончилась быстрее всего.

Рамиль Шейдаев угощал вкусным арбузом, Никита Чичерин и Аугустин Рохель играли со всеми желающими в FIFA, а Максим Каннуников и Йоан Молло попробовали себя в роли аквагримеров.

"Я рад, что вернулся в Самару", — рассказал французский футболист и, отвечая на вопрос поклонниц, сообщил в каких ресторанах города его можно встретить.

Игроки успевали общаться с поклонниками и раздавали автографы. Школьник Даниила вместе с друзьями предложил спортсменам оставить роспись на память в дневнике: "Дневник — это не только место, куда оценки ставят, сюда можно вписать всех игроков "Крыльев"! Наш "классный" тоже болеет за "Крылья Советов". Он увидит эти росписи и скажет: "Данила, ты выходишь у нас в отличники!"

Завершилось мероприятие масштабным розыгрышем среди владельцев абонементов на домашние матчи. Поклонникам достались 13 игровых футболок новичков "Крыльев".

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

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