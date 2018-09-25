Анастасия Павлюченкова победила Кики Бертенс на турнире в Ухане

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Ухане, в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6:4, 6:2, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Анастасия трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и два брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Павлюченкова поспорит с чешкой Петрой Квитовой, получившей пятый номер посева.