Фарит Мухаметшин приступил к исполнению обязанностей сенатора от Самарской области

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

По его словам, по итогам единого дня голосования девять членов верхней палаты парламента, представителей исполнительной власти приступили к своим полномочиям впервые, в том числе Фарит Мухаметшин, передает ТАСС.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 сентября подписал постановление о назначении Фарита Мухаметшина на должность члена Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителя от правительства Самарской области.