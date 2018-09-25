Фарит Мухаметшин приступил к исполнению обязанностей сенатора от Самарской области

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
По его словам, по итогам единого дня голосования девять членов верхней палаты парламента, представителей исполнительной власти приступили к своим полномочиям впервые, в том числе Фарит Мухаметшин, передает ТАСС.
Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 сентября подписал постановление о назначении Фарита Мухаметшина на должность члена Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителя от правительства Самарской области.
Сенатор от региона окончил Казанский авиационный институт (1970 год), вечернее отделение Московского пединститута иностранных языков им. М.Тореза (1983 год), в 1990-м - дипломатическую академию МИД СССР. С того же года Фарит Мухаметшин находится на дипломатической службе.
В разные годы Фарит Мухаметшин был заместителем премьер-министра Татарстана - полпредом республики при президенте РФ, возглавлял департамент по связям с Федеральным собранием, общественными организациями и религиозными объединениями аппарата правительства РФ.
В 2003-2008 гг. Фарит Мухаметшин - посол России в Узбекистане, в 2008-2012 гг. - руководитель федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также спецпредставитель президента по связям с государствами - участниками СНГ.
С апреля 2012 по июль 2018 года - посол России в Молдове.