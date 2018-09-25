16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фарит Мухаметшин приступил к исполнению обязанностей сенатора от Самарской области Шестой кассационный суд общей юрисдикции возглавит Александр Ефанов Фарит Мухаметшин назначен сенатором от Самарской области Валентина Матвиенко: "Желаю Вам успехов в работе на высоком государственном посту" Игорь Комаров: "Итоги выборов говорят о реальной поддержке Дмитрия Азарова жителями Самарской области"

Федеральная власть Власть и политика

Фарит Мухаметшин приступил к исполнению обязанностей сенатора от Самарской области

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

По его словам, по итогам единого дня голосования девять членов верхней палаты парламента, представителей исполнительной власти приступили к своим полномочиям впервые, в том числе Фарит Мухаметшин, передает ТАСС.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 17 сентября подписал постановление о назначении Фарита Мухаметшина на должность члена Совета Федерации Федерального собрания РФ - представителя от правительства Самарской области.

Сенатор от региона окончил Казанский авиационный институт (1970 год), вечернее отделение Московского пединститута иностранных языков им. М.Тореза (1983 год), в 1990-м - дипломатическую академию МИД СССР. С того же года Фарит Мухаметшин находится на дипломатической службе.

В разные годы Фарит Мухаметшин был заместителем премьер-министра Татарстана - полпредом республики при президенте РФ, возглавлял департамент по связям с Федеральным собранием, общественными организациями и религиозными объединениями аппарата правительства РФ.

В 2003-2008 гг. Фарит Мухаметшин - посол России в Узбекистане, в 2008-2012 гг. - руководитель федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также спецпредставитель президента по связям с государствами - участниками СНГ.

С апреля 2012 по июль 2018 года - посол России в Молдове.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30